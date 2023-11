La Carlo Forti oggi in campo tra le mura amiche

La quinta giornata del campionato di serie B2 riporta la Carlo Forti – Axore.it Volley Angels Lab a giocare tra le mura amiche, che però per indisponibilità dell’abituale sedse la partita in programma alle 16,30 di oggi con Massa Volley verrà giocata nella palestra San Liborio di Montegranaro. La squadra locale giunge all’incontro con la formazione romagnola forte della prima posizione in classifica e del fatto di essere l’unica squadra imbattuta del raggruppamento F. La compagine ospite finora ha totalizzato cinque punti nelle quattro partite disputate, ma le ragazze di coach Morigi hanno dimostrato di avere molte frecce al proprio arco, forti anche di una panchina lunga. Tiberi e compagne però non tremano e sono disposte a vendere cara la pelle e a mantenere la vetta della classifica e imbattibilità