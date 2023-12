La Carlo Forti vince al tie break

In una giornata caratterizzata da alcuni risultati imprevedibili la Carlo Forti – Axore.it conclude l’anno solare espugnando solo al tie-break il campo del fanalino di coda Olimpia Teodora. Una gara che era iniziata nel migliore dei modi per le atlete di Jana Kruzikova e Marco Sbernini, che parevano avviate a un successo agevole. Le giovanissime ravennati, invece, iniziavano a perfezionare i meccanismi che nel primo set si erano rivelati poco produttivi e si aggiudicavano il secondo parziale, approfittando anche degli ormai consueti errori delle rossoblu che però vinceva il terzo set abbastanza largamente. Ma nel gioco successivo erano ancora le padrone di casa a spuntarla, portando la gara al tie-break. Dopo un avvincente confronto sportivo, la squadra rossoblù la spuntava sul filo di lana, vincendo per la terza volta consecutiva la propria gara al quinto set. Con questo risultato Tiberi e compagne mantenendo nel girone F di serie B2 femminile una posizione che comunque appare adeguata al rendimento offerto finora dalla Carlo Forti – Axore.it. Alla ripresa del campionato, due incontri casalinghi attendono la squadra rossoblù, che sabato 13 gennaio riceverà la visita della My Mech Cervia.