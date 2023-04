La Carlo Forti vince il derby e vede la salvezza

La Carlo Forti Volley Angels vince soffrendo e in rimonta il derby con il Pagliare volley. E’ stata una partita bella ed equilibrata: dopo un primo sussulto a favore della squadra ospite, l’arrembare delle bianco verdi di Pagliare che hanno saputo mettere in grande difficoltà una Carlo Forti apparsa sorpresa e un po’ fuori dal match. Molto equilibrato il secondo set in cui nessuna delle due squadre è riuscita ad andare oltre i 2 punti di vantaggio. Nel terzo il divario tra le due formazioni è stato maggiore con una Carlo Forti che prende in mano le operazioni. Ora le rossoblù, a 2 turni dalla fine, hanno bisogno di un solo punto per avere la matematica certezza di una salvezza meritata. Sabato alle ore 18.30 al Palasavelli si disputa l’ultima partita in casa con l’olimpia Teodora Ravenna.