La carta etica delle atlete: la firma alla presenza di Assunta Legnante

Oggi alle 10, il Comune di Monterubbiano si impegnerà, formalmente e attivamente, a giocare un ruolo nell’abbattimento degli stereotipi e pregiudizi di genere, partendo dai più giovani e dallo sport. Alla presenza di una prestigiosa ospite d’onore come Assunta Legnante, atleta Medaglia d’oro Giochi Paralimpici Parigi 2024, e di altri numerosi ospiti impegnati contro la discriminazione di genere, il Comune di Monterubbiano sarà protagonista di un’importante mattinata con gli studenti dell’Ic Pagani di Monterubbiano per sottoscrivere la Carta etica dello sport femminile. La Carta Etica, ideata e redatta da Assist Associazione Nazionale Atlete, è uno strumento di guida e controllo per le amministrazioni locali perché siano efficaci le politiche antidiscriminatorie, anche in ambito sportivo. Già adottata da oltre 100 Comuni in Italia, la Carta verrà presentata e firmata a Monterubbiano nell’ambito dell’evento Donne e sport – La lunga strada verso la parità. Un’occasione imperdibile per riflettere su quanto il mondo femminile subisca ancora troppe discriminazioni anche in ambito sportivo e per discutere concretamente di buone pratiche.

L’evento rappresenterà anche la conclusione di un mese di novembre interamente dedicato alle donne a Monterubbiano, grazie alla fortunata rassegna Nemmeno con un fiore, che il Comune organizza ogni anno per sensibilizzare soprattutto i più giovani, in occasione del mese che celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Allora appuntamento oggi, nella splendida cornice del Teatro Pagani di Monterubbiano dalle ore 10, per una mattinata all’insegna di azioni concrete contro la discriminazione di genere. Oltre alla testimonial d’eccezione Assunta Legnante, Medaglia d’oro Giochi Paralimpici Parigi 2024 e simbolo indiscusso di tenacia, caparbietà e forza di volontà, tanti saranno gli interventi previsti nel corso della mattinata. Si inizierà con i saluti istituzionali.