La casa come punto spaccio. Cocaina venduta dalla finestra, 34enne condannato a tre anni

Nonostante fosse agli arresti domiciliari, la sua abitazione era diventata come uno sportello bancomat della cocaina. L’acquirente prenotava su WhatsApp, si recava sul posto, tirava fuori i soldi e lui, dalla finestra, gli consegnava la dose. La cosa non era sfuggita però agli investigatori della squadra mobile della questura di Fermo che avevano teso una trappola al pusher e lo avevano colto sul fatto. Per questo motivo un fermano di 34 anni, di origini marocchine, è finito davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo. L’uomo è stato chiamato a rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione. Al termine del processo il 34enne è stato condannato a tre anni e due mesi. Il pm aveva chiesto, invece una pena di tre anni e otto mesi. Il blitz era scattato quando gli uomini della squadra mobile, che da tempo tenevano d’occhio il nordafricano, lo avevano visto consegnare dalla finestra un piccolo involucro in cambio di una banconota. Poco dopo il pusher, incurante della misura cautelare a suo carico, era uscito di casa per dirigersi verso il centro della città. A quel punto era stato fermato e riaccompagnato nella sua abitazione, dove era scattata la perquisizione personale e domiciliare. Nel corso dell’attività gli agenti avevano rinvenuto, proprio vicino alla finestra, un bilancino di precisione per la ripartizione della sostanza stupefacente, alcune banconote provento della cessione della droga e circa un grammo di cocaina. Prove inequivocabili dell’attività di spaccio. Poiché il giovane si era allontanato senza autorizzazione dall’abitazione nella quale era agli arresti domiciliari, era stato denunciato all’autorità giudiziaria, oltre che per la detenzione ai fini di spaccio della droga, anche per evasione. La mattinata seguente, su disposizione del tribunale di Fermo, che aveva in brevissimo tempo valutato le risultanze investigative della squadra mobile, l’uomo era stato raggiunto dai poliziotti che lo avevano arrestato e accompagnato, questa volta, presso la casa di reclusione di Fermo. Ulteriori indagini e l’analisi del telefonino del pusher avevano fatto venire a galla una fiorente piazza di spaccio, situata proprio nella casa dell’imputato, e il modus operandi, che prevedeva la prenotazione delle dosi su WhatsApp e la consegna dallo "sportello" domiciliare del 34enne marocchino.

Fabio Castori