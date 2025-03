‘La Casa della Memoria’ presenta la mostra sulla rivista ‘La donna fascista’

In occasione della giornata internazionale della donna, domenica 9 marzo alle 17 l’associazione ‘La Casa della Memoria’ di Servigliano inaugurerà una mostra documentaria sulla rivista ‘La donna fascista’. La mostra dal titolo ‘La donna fascista. Autorappresentazione femminile durante il regime’, prevede l’esposizione di alcune copie originali della rivista ed è stata curata da Annalisa Cegna, direttrice dell’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Macerata e docente all’Università di Macerata, e di Mara Piconi, ricercatrice de ‘La Casa della Memoria’ di Servigliano e dottoranda all’Università di Verona. Le due storiche illustreranno al pubblico alcune delle pagine più significative di questo periodico.

"Sfogliando le pagine di questa rivista si vede chiaramente sia quanto fosse pervasiva la propaganda fascista, sia quale fosse il ruolo sociale che il regime aveva assegnato alle donne – spiega Giordano Viozzi, presidente de La Casa della Memoria -. Accanto alle notizie sulle attività dei fasci femminili e del regime, si trovano rubriche con consigli sulla cura della casa e dei bambini, racconti e romanzi a puntate, articoli sulla moda, inserti pubblicitari di prodotti considerati ad uso esclusivo delle donne, come le macchine da cucire. La giornata internazionale della donna ci è sembrata l’occasione giusta per parlare di come i mezzi di comunicazione dell’epoca raccontavano e imponevano un certo tipo di immagine di donna e allo stesso tempo riflettere su quanto i media oggi continuino a influenzare la società contemporanea".