La casa di accoglienza sarà ristrutturata

Un milione di euro spesi per i lavori di ristrutturazione della casa di accoglienza sita in via delle Regioni nel quartiere nord: soldi ben spesi caratterizzanti una città fortemente inclusiva come ha sempre dimostrato di essere Porto San Giorgio. Già sottoscritto il contratto di appalto tra la ditta aggiudicatrice dei lavori e il Comune. L’intervento dell’importo di un milione di euro, ottenuto da fondi Pnrr, è destinato allo sviluppo nell’immobile ristrutturato dei servizi sociali, educativi e culturali. Attualmente lo stesso presenta elevate criticità sotto gli aspetti dell’efficienza energetica, con conseguenti elevate spese di gestione, gli interni risultano poco confortevoli con la presenza di umidità e condensa. Di conseguenza grandi parti della struttura, che potrebbero essere fruite dall’utenza, risultano inutilizzate. Il che rende l’edificio sotto utilizzato. Anche gli impianti termico ed idrico sono ormai vetusti ed in parte compromessi. In ambito edile, al fine del miglioramento energetico, si prevede in copertura un nuovo sistema di isolamento termico, tramite l’apposizione di uno strato isolante e la sostituzione del sistema di impermeabilizzazione attualmente ammalorato, la realizzazione di un cappotto termico e la sostituzione di serramenti.

Saranno realizzati due nuovi impianti tramite la sostituzione di tre caldaie murali convenzionali con due sistemi a pompa di calore ciascuno composto da due generatori collegati tra loro in cascata e con un bollitore da 200 litri per lo stoccaggio dell’acqua calda sanitaria. Tale sistema è una scelta per adeguare la potenza termica al fabbisogno di calore realmente necessario, riducendo i consumi e nel contempo assicurando l’alimentazione anche nei casi di picchi di consumo. E’ prevista inoltre l’apposizione di un impianto solare termico a servizio del piano terra e la sola predisposizione di nuovo impianto di distribuzione idrica al piano terra. Il progetto prevede inoltre l’abbattimento della rampa in calcestruzzo armato posta sul lato est del fabbricato che si trova in stato di avanzato degrado e del piccolo locale ad uso ripostiglio ricavato sotto la rampa. Per il superamento delle barriere architettoniche verrà utilizzato un ascensore accessibile dal lato nord-ovest. Dalla consegna dei lavori la ditta esecutrice avrà a disposizione di 729 giorni.

Silvio Sebastiani