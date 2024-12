La Casa di Babbo Natale a Fermo: un viaggio magico nella tradizione natalizia

La Casa di Babbo Natale della contrada Campolege della Cavalcata dell’Assunta è un appuntamento tradizionale da oltre 30 anni. Inaugurata ieri all’ex tunnel di viale Vittorio Veneto (Curvone, ndr) con la partecipazione dei bambini della scuola dell’infanzia ‘Montone’ dell’Isc ‘Fracassetti-Capodarco’, sarà visitabile fino al 6 gennaio.

Il messaggio della contrada del ‘Biscione’ è per grandi e piccini: ‘La casa di Babbo Natale è costruita nella notte dei tempi, dagli Elfi. Non si trova in nessuna cartina e non ci sono cartelli che ne indicano la strada, ma una volta superata la porta magica sappiamo con certezza che i nostri occhi vedranno ciò che il cuore desidera: la magia del Natale. Lasciate fuori ogni pensiero e osservate i dettagli: a volte le ‘cose’ più piccole occupano più spazio nel nostro cuore’.

Casette in mattoncini con luci calde alle finestre; lampioncini a illuminare il cammino; un ponticello, un torrente che nasce da una sorgente tra abeti innevati e cielo stellato; un mulino, la lavanderia con le bolle di sapone, la renna nella sua mangiatoia e ancora: la cucina, la stanza da letto di Babbo Natale, gli addobbi dei bambini delle scuole dell’Isc ‘Da Vinci’ e, tra le novità dell’anno, la ‘presenza nell’aria’ dell’antipatico Grinch.