‘La casa prima di tutto’. Traini: "Parte il progetto"

La casa colonica su due piani vicina al campo sportivo Martellini, di proprietà del Comune era utilizzata come immobile ‘di parcheggio’ e gestita dall’Erap, ma da quando è stata presa in carico dal Comune stesso, è diventata il luogo idoneo per un progetto di housing first, ‘la casa prima di tutto’, che viene approcciato per la prima volta in città. "Intanto partiamo utilizzando il piano primo - spiega l’assessore ai servizi sociali Marco Traini - dove saranno ospitati 4 uomini individuati dai servizi sociali, che faticano a trovare una sistemazione a causa di problemi di vario genere. Importante sarà non solo trovare persone che si trovano in situazioni difficili ma che siano disposte a una convivenza, a coabitare, sia pure per un periodo temporaneo di un anno, prorogabile per altri sei mesi". Al primo piano, l’immobile è strutturato con quattro camere, un’unica cucina comune (che è l’unico arredo che manca e che stanno acquistando in questi giorni) due bagni. "Obiettivo dell’housing first è autare il reinserimento di queste persone".

A questo primo step, potrà seguirne un altro, relativo al piano terra di quella stessa casa dove ci sono due mini appartamenti in cui potranno essere inserite due donne. "Sono spazi che hanno bisogno di una piccola ristrutturazione e intendiamo provvedere per far partire la stessa progettualità per le donne". In questi giorni, i servizi sociali stanno valutando i destinatari dell’housing first che, per tutto il tempo di permanenza, avranno accanto un’équipe di assistenti sociali, un coordinatore, alcuni educatori "che li aiuteranno nell’individuazione di una casa, ma anche a trovare un lavoro, a ripartire". In pratica, viene data a questi uomini la possibilità di ‘riprendere fiato’, di riorganizzarsi per riconquistare una quotidianità a tutto tondo e il loro posto nella società.

"Vogliamo offrire questa opportunità in cambio di una somma piccolissima, quasi simbolica da parte loro, più che altro per abituarli all’idea di rispettare questo impegno in futuro" spiega ancora Traini. Per l’housing first il Comune investirà soldi propri, attraverso il Fondo Povertà: "E’ la prima esperienza di questi genere per cui partiamo a piccoli passi, sperando che nel giro di un anno – conclude Traini - queste persone riescano a riprendere in mano la loro vita e lasciare il posto ad altri. Cerchiamo modi anche nuovi e diversi per dare risposte a bisogni sempre nuovi".

Marisa Colibazzi