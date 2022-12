La Casina e via Respighi Le incompiute del 2022

di Angelica Malvatani

Tempo di bilancio per l’amministrazione comunale. Il 30 dicembre 2021, poco meno di un anno fa, il sindaco Paolo Calcinaro con la sua Giunta nel tracciare un bilancio dell’anno concluso parlava di una sfida: quella della vendita della Casina delle Rose. Anche nel dicembre 2018, tirando le fila dell’anno, l’amministrazione parlò di "un nuovo bando per la Casina". E oggi sono diverse le partite ancora aperte e quelle che troveranno compimento già i primi giorni del 2023. Su tutte, quindi, torna a galla la travagliata vicenda della Casina delle Rose: si concluderà subito dopo le festività la procedura di vendita che è rimasta sospesa in attesa del parere dell’Agenzia delle Entrate sul valore di vendita. A quel punto si saprà se la gara in essere, con due offerte presentate, sarà valida e assegnerà l’ex albergo ad uno dei due imprenditori, Cardinali da una parte, Properzi dall’altra. Gennaio, dunque, sarà il mese decisivo.

La seconda incompiuta della città è in via Respighi, la Coop spera di poterci portare il supermercato, intanto si sta procedendo con le demolizioni necessarie per una nuova conformità urbanistica. Il problema è che c’è bisogno di un operatore privato che possa affiancare la cooperativa nella parte di costruzione che non riguarda il supermercato, con le palazzine e una piazza a tre lati su cui possono sistemarsi dei negozi. Sarebbe una nuova vita per la zona e una destinazione finalmente adeguata per uno scheletro nel degrado da troppi anni. E ancora, si è compiuta la rotatoria di Marina Palmense, opera quanto mai attesa e ritardata per anni aspettando accordi con Anas, procedure burocratiche, sistemando i rincari dei materiali e mettendo a punto dettagli su una zona critica e congestionata di traffico. A breve parte anche il progetto per la rotatoria di San Marco alle Paludi, i cui lavori sono stati appaltati ad una ditta di Ripatransone, mentre parte dei lavori per la sistemazione della Lungotenna è andata ad una azienda del maceratese.

Tanti i progetti su cui hanno lavorato gli uffici urbanistica e lavori pubblici, per arrivare alla copertura di fondi del Pnrr entro il 31 dicembre, intanto domani sera si riunisce per l’ultima seduta dell’anno il consiglio comunale, all’ordine del giorno il bilancio di previsione che, spiega il sindaco Calcinaro, "è volutamente scarno" perché sarà aggiustato strada facendo ma intanto consentirà di smobilitare risorse necessarie nell’immediato. Quello che verrà dunque sembra un anno particolarmente significativo, dovrebbe arrivare al taglio del nastro anche il ponte tra Marina Palmense e Porto San Giorgio, anche qui con tutti i ritardi dovuti a rincari e problemi vari, per una città che prova a guardare avanti con un certo ottimismo, protagonista del suo futuro.