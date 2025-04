La Cavalcata dell’Assunta corre tra i banchi di scuola

I festeggiamenti per i ‘100 Giorni al Palio’ si avvicinano e con essi, la conclusione del progetto della Cavalcata dell’Assunta, ‘Il Palio si corre a scuola’, dedicato ai bambini e bambine fermane. Oltre 1200 gli alunni, delle infanzie e primarie, coinvolti con attività, laboratori e uscite alla scoperta della storia cittadina e del processionale religioso che, già nel 1436, attraversava il centro storico di Fermo per recare doni alla Vergine Maria Assunta in Cielo, patrona della città. La contrada Campolege ha colorato di giallofucsia la primaria ‘Monaldi’ dell’IC ‘Da Vinci- Ungaretti’ e la primaria ‘Cavour’ IC ‘Fracassetti-Capodarco’: le classi, dalla prima alla quinta di entrambi i plessi insieme alle rispettive fiduciarie Lucia Cocciaretto e Daniela Di Ruscio e colleghe, hanno ascoltato con attenzione la referente di contrada Alice Ribera supportata da Emanuele Luciani, Tania Lattanzi, Arianna Barchetta, Laura Strada, Matteo Ruggeri, Daniele Capriotti e Cristina Franconi. "Devo ringraziare i ragazzi di contrada per aver coordinato 10 classi di due plessi differenti- ha spiegato il Priore Emiliano Foglini- i bambini sono stati accompagnati a visitare la bottega di un mastro ferraio e di un ceramista; hanno scoperto le corporazioni dei vasai e fabbri che vivevano nel territorio di contrada, durante il Medioevo, e realizzato eccezionali manufatti che saranno esposti durante i festeggiamenti per i 100 Giorni al Palio, il 4 maggio in piazza Del Popolo".

Grande lavoro anche per contrada Capodarco e i referenti del progetto, Claudia Iacoponi, Veronica Riposati, Noemi Nucci, Claudia Perticarini, Riccardo Rossi, Silvia Trasatti che hanno incontrato le classi di ben tre plessi dell’IC ‘Fracassetti- Capodarco’: 4a-5a della primaria ‘Capodarco’ coordinate dalla fiduciaria Silvia Minnucci, infanzia ‘Capodarco’ con Daniela Silenzi; l’intero ciclo della primaria e l’infanzia ‘San Michele Lido’ con le rispettive fiduciarie Cecilia Ciuffetti ed Elisabetta Illuminati; nonché l’infanzia ‘San Tommaso’ con Silvia Di Clemente. "Le attività sono state differenti e studiate a seconda delle fasce d’età dei bambini- le parole del Priore Stefano Postacchini- tamburini e sbandieratori affascinano soprattutto i più piccoli. Molto partecipati anche i laboratori per realizzare bandierine e cembali, rigorosamente biancorossi, insieme a mamme e papà".

Gaia Capponi