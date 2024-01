La Cavalcata dell’Assunta sbarca a Sanremo

Cristian Cinelli e Marco Mannucci sono già al lavoro. Con loro, che ne sono i capi e i responsabili, sono impegnati anche i ragazzi sbandieratori e tamburini della Cernita, facente parte della Cavalcata dell’Assunta di Fermo. Copione pronto, sceneggiatura pure. Stanno preparando un mini spettacolo. Un racconto in dieci/quindici minuti. Tanti quanti quelli richiesti dall’organizzazione del Villaggio Sanremo. Eh sì, perché il 9 febbraio prossimo i colori delle bandiere e il ritmo dei tamburi fermani si vedranno e si udranno in una delle due piazze accanto al Teatro Ariston dove si svolgerà l’edizione 2024 del Festival di Sanremo. Questo hanno deciso gli organizzatori grazie all’apporto delle due Camere di Commercio: quella marchigiana e quella genovese (Sanremo). Un modo per far conoscere al grande pubblico in presenza e in televisione i territori delle Marche. Perché, nell’arco dei cinque giorni toccherà anche alle altre quattro province esibirsi e presentare i propri gioielli. L’iniziativa è stata annunciata nei giorni scorsi dai vertici della Regione Marche e della Cciaa, presenti, tra gli altri, l’assessore regionale Chiara Biondi e il già presidente dell’Anci Marche e sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. Nuovo tassello e nuovo orgoglio dunque per la Cavalcata dell’Assunta. Sbandieratori e tamburini anellano un nuovo successo. Nei mesi scorsi sono stati invitati a Cremona dove si sono esibiti prendendo le mosse da un racconto riguardante Bianca Maria Visconti. La discendente dei Visconti, figlia di Filippo Maria, prese in marito il venturiero più famoso del Quattrocento: Francesco Sforza. A quella memorabile festa furono invitati i notabili di Fermo con le loro dame che spopolarono. Successivamente la coppia si stabilì proprio a Fermo. L’evento è stato riproposto dai vessilli e dai rulli dei giovani fermani. Un altro successo degli Alfieri e Musici, nel 2023, lo si è avuto a Narni e all’Aquila sempre in occasione di rievocazioni storiche. Ora dunque spetta a Sanremo accoglierli. Nella città ligure proporranno le loro esibizioni richiamando l’attenzione di tutti sulla quinta provincia marchigiana, a cominciare da Amadeus.