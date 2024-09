"La Cavalcata in diretta Rai. Ma che vergogna quei rifiuti"

Fermo città di grandi eventi, di spazi di cultura e di bellezza. È la nota che arriva da Elvezio Serena, da anni impegnato a tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico, che ricorda come la città sia salita spesso alla ribalta nazionale nei mesi scorsi, anche grazie alla Calvata dell’Assunta: "Su Rai 3 è andata in onda la cronaca del palio, spiega Serena, ma certe immagini non ci hanno reso giustizia. Il Portico di via Veneto è indecente. Inquadrato, all’arrivo della corsa dalle Telecamere rai, è ancora peggio. Come si fa a mandare in onda quello scempio preceduto dalla pubblicità lungo il muro? Proposta: visto che le Contrade sono dieci, e i negozi a livello strada sono proprio dieci, perché non installare dieci tende rappresentative delle dieci contrade, in modo da coprire i cartelli affittasi?". serena ricorda che il cuore della città ha difficoltà a smaltire correttamente i rifiuti e nei giorni delle grandi manifestazioni la situazione si fa tragica: "Ho visto rifiuti dappertutto: bottiglie in plastica, lattine e vetro. Mi chiedo: vanno a finire nell’indifferenziato o qualcuno provvede poi a separare? C’è tempo un anno per organizzarsi con cestini appositi per differenziare, l’investimento per questo progetto non è poi così oneroso. Basta crederci, dare disposizioni e chiedere collaborazione. Facciamo tutti un grande sforzo per questo nelle nostre case, è un peccato vanificare in questo modo l’impegno di tutti. Cestini per differenziare i rifiuti li ho visti nei pressi del parco del Castello a L’Aquila, sul lungomare di Porto San Giorgio, all’ingresso/uscita di un grande centro commerciale, nelle stazioni, negli aeroporti, negli stabilimenti balneari e in molti siti di notevole frequentazione troviamo ormai contenitori per la raccolta differenziata".