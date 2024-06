La Cavalcata nella storia. I confini delle contrade, la mappa di ieri e di oggi

La storia della Cavalcata dell’Assunta si perde nella notte dei tempi: qual è stata la prima contrada, Castello? Come si sono sviluppate le altre? Protagonisti dell’ evento ‘Il racconto delle contrade’ presso la chiesa di San Filippo Neri a Fermo, sono stati gli studi dell’ingegnere Filippo Andrenacci, pubblicati in ‘De Certis Limitibus’e dedicati a spiegare quali sarebbero stati i confini odierni se le antiche contrade avessero continuato ad esistere. Sulle note di Morricone, riproposte dal maestro Matteo Giammaria, il vicepresidente della Cavalcata Andrea Monteriù ha dato lettura del verbale del Consiglio di Cernita (18 marzo 1771, ndr) in cui s’incarica un ‘signor gentiluomo per ciascuna delle sei contrade per fissare la divisione a tenore della proposta per la futura osservanza’. "Riporto le parole del professor Pirani- ha introdotto la cerimoniera Celeste Petrini nel parlare dell’urbanizzazione della città- secondo cui la Cavalcata dell’Assunta è una cerimonia religiosa in onore della patrona della città, ma anche un momento nell’elaborazione del senso di appartenenza civica". Nella riproposizione moderna della manifestazione storica documentata più antica d’Italia, alle sei contrade ‘intra moenia’ sono state aggiunte quattro ‘foranee’ (Campiglione, Capodarco, Molini Girola, Torre di Palme, ndr) e stabiliti i confini: "Il riferimento alla pagina miniata del Missale de Firmonibus del 1436 (conservato nel Museo Diocesano)- ha spiegato Andrenacci- è stato scelto per far sì chi gli abiti fossero conformi al periodo storico vicino alla nascita della Cavalcata, ma ricordiamo che ancora nell’800 era una manifestazione molto partecipata dai bis- bis nonni degli attuali contradaioli. Partendo dal verbale del 1771, ho studiato il catasto napoleonico e la planimetria di Fermo del 1848. Sono andato in cerca delle formelle numerate in terracotta che compaiono su case e palazzi e assegnano i numeri romani da uno a sei rispettivamente a: San Martino, Pila, Fiorenza, San Bartolomeo, Castello e Campolege. Il primo numero è assegnato al palazzo dei Priori, l’ultimo, il 3252, al palazzo appena confinante: ritrovarne 874 è stato un risultato formidabile".

Il viaggio compiuto tra vie e vicoli ha scoperto numerose curiosità: "Tanto più la Cavalcata saprà ricollegarsi alle sue radici storiche, tanto più sarà solida e capace di nuovi germogli - le parole del regista del Palio Adolfo Leoni nel concludere la serata - un primo passo verso nuovi approfondimenti, consapevoli che nulla vieta, in futuro, di ridisegnare i confini attuali sulla base della delibera del 1771".

Gaia Capponi