La Cavalcata scalda i motori Ecco chi sono i Gonfaloni 2023

Tra i protagonisti della Cavalcata dell’Assunta, una menzione speciale va ai Gonfalonieri. Nel periodo storico cui il corteo si riferisce e attestato dalla pagina miniata del ‘Missale de Firmonibus’ (1436, ndr) conservato nel Museo Diocesano cittadino, erano coloro che avevano il compito di difendere la città. "Chiamavano il popolo alle armi in caso di pericolo e tumulti- spiega il regista del Palio, Adolfo Leoni- esponevano il vessillo dinnanzi la propria abitazione come segnale per adunare gli armati della propria contrada. Oggi, durante il processionale religioso che si svolge a Fermo il 14 e 15 agosto in occasione del Palio in onore della Vergine Assunta in Cielo patrona della città, aprono il corteo di ciascuna contrada e precedono il Priore cui spettava guidare la stessa con saggezza per la crescita di tutti. Nel giorno di Pentecoste in Cattedrale, i Priori vengono investiti del ruolo da parte del Podestà oggi sindaco Paolo Calcinaro e contestualmente vengono nominati i Gonfalonieri". Quest’anno, tra attestazioni di fedeltà e nuovi ingressi, i Gonfalonieri saranno: Andrea Giacomozzi (Campiglione), Leonardo Leonardi (Campolege), Enrico Nucci (Capodarco), Emanuele Santarelli (Castello), Marco Mazzoni (Fiorenza), Andrea Terriaca (Molini Girola), Fabrizio Marcaccio (Pila), Marco Ferranti (San Bartolomeo), Andrea Marcaccio (San Martino) e Luigi Baldo (Torre di Palme). "Ogni Gonfalone- continua Leoni- da non confondere con gli stendardi delle corporazioni di contrada, consta di uno stemma con simbolo, colori e motto di contrada. Tra le novità della 42esima edizione della Cavalcata, il restauro dei dieci vessilli a opera del pittore Massimiliano Berdini". A fare bella mostra di sé tra le forti mani dei Gonfalonieri, dunque saranno i preziosi vessilli nel frattempo conservati nelle sedi di contrada: Abundantia et Frugalitas sui colori gialloneri (Campiglione); Astutia et Prudentia su giallofucsia (Campolege); Pietas et Nobilitas su biancorosso (Capodarco); Nobilitas et Virtus su gialloblu (Castello); Gratia et Honor su biancoviola (Nobile Fiorenza); Ius et Panem su verdeazzurro (Molini Girola); Bellum et Amor su rossonero (San Bartolomeo); Generositas ad Victoriam su bianconero (San Martino); Sapientia et Caritas su biancoceleste (Pila); Virtus et Praemium su gialloverde (Torre di Palme).

Intanto, il ‘Battesimo del Contradaiolo’ della contrada Pilasi si svolge oggi alle 19 nella sede storica di via Brunforte. La scorsa settimana, il cuore pulsante del quartiere Santa Caterina ha vissuto con grande partecipazione l’inaugurazione della ‘nuova’ casa per gli appassionati dei colori biancocelesti: "Come diciamo sempre la contrada è una seconda famiglia e la famiglia è laddove c’è una casa, festeggiamo l’ampliamento della sede" ha spiegato il priore Francesco Catini.

Gaia Capponi