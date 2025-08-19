"La Cavalcata un successo, l’estate non è finita"

Quando finisce la Cavalcata dell’Assunta è un po’ come se si spegnessero le luci di un grande palcoscenico, come se l’estate cominciasse a congedarsi. Lo sa bene il vice sindaco Mauro Torresi che ha anche la delega al Palio e conosce bene tutto il lavoro che c’è dietro le quinte di uno spettacolo grandioso. Oggi, tornata la calma, parla di una edizione da record, con un’attenzione mediatica, istituzionale e di pubblico incredibile: "Sappiamo tutti quanto lavoro c’è dietro una giornata soltanto, quella di Ferragosto. Quanto impegno c’è tutto l’anno, quanto volontariato, quanto senso di appartenenza. Questo è davvero il nostro orgoglio, credo che in questi anni, con l’aiuto di tutti, del regista Adolfo Leoni, dei vice presidenti, di ogni priore e di tutti i contradaioli siamo riusciti a portare la nostra Cavalcata dell’Assunta davvero ad un’attenzione massima".

Dietro le quinte ci sono anche le persone che lavorano perché tutto sia perfetto, a partire dal percorso dei cavalli. Quanto impegno c’è per allestire il campo di gare? "Quello è il grande impegno del personale Asite che movimenta trenta camion di sabbia, circa 20 metri cubi di materiale ciascuno che ogni anno teniamo in un deposito in attesa della prossima edizione della cavalcata. Cerchiamo così di evitare sprechi e di essere sostenibili, così come si cerca di ridurre i disagi di chi vive in centro storico, nella notte tra il 15 e il 16 agosto tutto viene ripulito e riportato come prima. Senza dimenticare l’enorme lavoro della polizia municipale che davvero è fondamentale per in ogni momento della Cavalcata ma in definitiva per tutta la stagione". Per le transenne utili a garantire la sicurezza al pubblico erano al lavoro tantissimi operai della ditta Belletti, anche qui grande impegno per rimettere tutto a posto e sistemare la viabilità con l’aiuto della Polizia municipale: "Ogni edizione richiede davvero un grande impegno, quest’anno c’è stato un afflusso enorme ad ogni appuntamento, segno davvero che la Cavalcata è nel cuore di tutti e per i turisti un evento da non perdere".

Torresi segue personalmente molti degli eventi dell’estate, nel suo ruolo di assessore al commercio, tantissime le manifestazioni, l’ultima in ordine di tempo a Torre di Palme, con la notte delle candele. E personalmente partecipa anche ai lavori di preparazione e di sistemazione del post evento: "L’estate non è certo finita, ci sono ancora eventi importanti ma possiamo dire davvero di aver avuto una stagione indimenticabile, per la quantità di manifestazioni, spettacoli, feste, e per la straordinaria partecipazione di pubblico. Fermo è davvero protagonista dell’estate fermana, i commercianti, pure dentro le difficoltà che tutti sanno, hanno dato il massimo e devo dire che hanno risposto sempre in maniera adeguata. Siamo già al lavoro per il prossimo inverno, con l’assessorato alla cultura, sono gli ultimi mesi del nostro mandato ma i sogni e i progetti da realizzare sono ancora tanti".

Un piccolo rimpianto, non essere riuscito a cambiare il volto della Cavalcata con un’edizione in notturna: "Non sappiamo chi se ne occuperà dopo le elezioni del prossimo anno, io comunque proverò a lavorarci ancora, le condizioni di sicurezza sono molto stringenti e richiedono un impegno massimo. Chi vivrà vedrà".

Angelica Malvatani