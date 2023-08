La cena (elettorale) tra i ’dodici apostoli’ del centrodestra

Un accogliente ristorante (Cala Maretto) del lungomare di Civitanova e una tavolata che non è passata inosservata. Tutti sindaci, tutti del centrodestra, metà del versante fermano e metà di quello maceratese. Troppi ingredienti per credere che, l’altra sera, si sia trattato solo di una cena tra amici. A fare gli onori di casa, il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, accanto a lui i colleghi Paolo Calcinaro (Fermo), Michele Ortenzi (Montegiorgio e presidente della Provincia), Massimiliano Ciarpella (Porto Sant’Elpidio), Alessio Pignotti (Sant’Elpidio a Mare), Endrio Ubaldi (Montegranaro), Valerio Vesprini (Porto San Giorgio), Sandro Parcaroli (Macerata e presidente della Provincia), Andrea Staffolani (Morrovalle), Luca Piergentili (Sarnano), Michele Vittori (Cingoli) e Roberto Paoloni (Loro Piceno). Già il fatto che la cena sia stata offerta da Ciarapica aggiunge un ’odore’ in più, quello elettorale per via delle sue risapute aspirazioni a lanciarsi verso, almeno, le poltrone anconetane. Poi, la presenza di Calcinaro (che, arrivato quasi a fine corsa da civico sotto il Girfalco, dovrà prima o poi dichiarare ufficialmente la sua simpatia per il centrodestra) e di Parcaroli - anche loro con un debole per i ’sapori’ elettori regionali - fa immaginare a quelle ’sante allenze’ della Prima Repubblica che si stringevano quasi sempre a cena. Tra un buon piatto di pesce e qualche fresco bicchiere di vino bianco, i sindaci del centrodestra avranno sicuramente ’insaporito’ il menù con la disponibilità a unire le forze per aumentare il peso elettorale dei due territori. Magari anche attraverso la realizzazione di qualche progetto comune che è tra i ’piatti forti’ della coalizione per i prossimi anni: la ciclopedonabile del Chienti. Siccome i presenti, alla fine, si sono salutati con l’impegno di ritrovarsi ancora, ce n’è abbastanza per ritenere che non si è trattato dell’ultima cena tra i ’dodici apostoli’ del centrodestra.