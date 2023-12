La cena solidale è un successo

La proposta della cena di solidarietà nella parrocchia di Castellano, Cascinare e Bivio è partita dal parroco don Emanuele Grasselli ed è stata un vero successo. C’è stata una partecipazione massiccia di residenti che ha fatto registrare il sold out al ristorante ‘Da Sandro’ (Castellano) raccogliendo fondi da destinare a cittadini che versano in precarie condizioni economiche. La finalità dell’iniziativa di don Emanuele, infatti, era sì quella di offrire alla comunità dei suoi parrocchiani un’occasione per trascorrere insieme una serata festosa, ma abbinandola a una raccolta fondi da destinare a famiglie disagiate, manifestando loro vicinanza e offrendo loro un aiuto per affrontare con maggiore serenità il periodo delle feste. I cittadini hanno immediatamente aderito all’invito e, dopo neanche 24 ore dall’apertura delle prenotazioni, non c’era già più posto. Un contributo importante lo hanno dato anche imprenditori locali e associazioni che hanno sostenuto questa opera di solidarietà. "Don Emanuele, richiamando San Francesco – hanno commentato i partecipanti alla cena solidale – ci ricorda che le gioie semplici sono le più belle e quelle che, alla fine, si rivelano le più grandi".