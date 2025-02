La Cgil: "Il personale non basterà a garantire i servizi necessari"

Non basterà il personale dell’Ast di Fermo a garantire i servizi necessari, lo ribadisce la Cgil che parla di amarezza nel conoscere il piano di fabbisogno per l’anno 2025: "Da mesi, gli esponenti del governo, a tutti i livelli, sbandieravano come certa la cancellazione del tetto di spesa per il personale a partire dal 2025, condizione fondamentale - insieme allo stanziamento delle risorse - per garantire realmente al sistema di dotarsi di tutte le figure necessarie a farlo funzionare. Il tetto non è stato cancellato, è arrivato invece solo un aumento dello stesso, che ha visto Fermo ottenere l’incremento percentuale più alto, ma che, nella pratica, si tramuta in un bacino di possibilità assunzionali quantificabile tra le 20 e le 30 teste, a seconda delle figure".

Il sindacato spiega che si tratta di misure insufficenti per un territorio che ha appena inaugurato un nuovo ospedale "su cui tanto si sono concentrate le attenzioni politiche, che a questo punto – se investimenti futuri non ci smentiranno – erano forse attenzioni esclusivamente mediatiche. Troppo poco per chi sconta un gap storico e difficile da colmare, che si traduce, numericamente, in una figura del personale sanitario ogni 185 abitanti a fronte di 1 ogni 163 del territorio ascolano o 1 ogni 155 del maceratese, e sostanzialmente in un’offerta qualitativamente sempre meno adeguata, poiché garantita appunto da operatrici e operatori numericamente insufficienti, spesso precari, che saltano ferie e riposi e che si interfacciano con un’utenza sempre più esasperata". La Cgil chiede una assunzione di responsabilità, altrimenti saranno all’ordine del giorno le dimissioni di professionisti che abbandonano il sistema sanitario nazionale perché, a queste condizioni, non vogliono più lavorare. "Serve un tavolo provinciale di confronto, permanente, sull’organizzazione del sistema sanitario locale", conclude la Cigl.