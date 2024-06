La Cgil: niente spazio per la petizione. Il sindaco: facevano campagna elettorale

"Il Comune di Grottazzolina non ci ha concesso lo stand espositivo per consentire la raccolta firme per i quattro quesiti referendari contro la precarietà del lavoro": il segretario provinciale della Cgil Alessandro De Grazia ha chiesto chiarimenti. L’iniziativa è iniziata circa un mese fa a livello nazionale e nella Provincia di Fermo ha raccolto circa 2.500 firme grazie all’impegno di dirigente e tanti militanti che hanno presidiato i banchetti allestiti in tutto il territorio provinciale. "I quesiti referendari affrontano temi fondanti del lavoro. Ll’Amministrazione di Grottazzolina non ci ha concesso uno spazio (un tavolo e 2 sedie) in piazza Umberto I in occasione della 3 giorni di festeggiamenti per la Beata Assunta. La nota ricevuta via pec dal corpo di polizia municipale, in risposta alla nostra richiesta di occupazione del suolo pubblico dal 31 maggio al 3 giugno, comunica il diniego alla concessione perché il suolo richiesto è stato concesso ad altra associazione. Pretendiamo un chiarimento sull’accaduto". E il sindaco Alberto Antognozzi ha subito replicato. "Durante la festa gli spazi del centro storico vengono concessi al Comitato festeggiamenti il quale li gestisce per le varie iniziative al quale la Cgil avrebbe comunque potuto chiedere direttamente al Comitato uno spazio. Cosa non avvenuta. Il vero obiettivo non era raccogliere firme per i referendum, per le quali non ci sono scadenze immediate e possono venire a Grottazzolina quando vogliono dopo la festa. Volevano partecipare alla campagna elettorale dell’8 e 9 giugno. E’ evidente se si pensa che la richiesta è arrivata il giorno successivo ad un incontro organizzato a Grottazzolina dove la Cgil è intervenuta a sostegno della lista contrapposta all’attuale Amministrazione".

A.C.