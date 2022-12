La Cgil rinnova i gruppi dirigenti "Impegno lungo quattro anni"

Si apre la prima importate fase del congresso della Cgil, quella relativa alle assemblee congressuali di base. Nella provincia di Fermo sono state effettuate 191 assemblee, gli iscritti hanno scelto la mozione ‘Il Lavoro Crea il Futuro’, primo firmatario Maurizio Landini, con una percentuale del 89,15 per cento. E’ poi iniziata la fase dei congressi di categoria provinciali, per prima la Flc Cgil (Federazione Lavoratori della Conoscenza) di Ascoli Piceno e Fermo con l’elezione del nuovo segretario Generale Vincenzo Giovanni Di Vita, che succede a Leonardo Pignoloni a fine mandato, dopo la Flc è stata la volta della Filcams Cgil di Fermo con l’elezione della segretaria Barbara Micheleic, che succede a Frediana Tarquini, quest’ultima eletta segretaria generale della Filctem Cgil di Fermo in sostituzione di Luca Silenzi chiamato a ricoprire un altro incarico Confederale.

È stata poi la volta della Fiom Cgil di Fermo che ha riconfermato per il secondo mandato da segretaria generale Valeria Sansolini e, per ultimo, il congresso provinciale della Fillea Cgil di Ascoli Piceno e Fermo che ha riconfermato alla guida della categoria Paola Senesi e Cesare Massaccesi. "Riprenderemo il 9 gennaio con il congresso della Fp Cgil di Fermo (Funzione Pubblica), il 10 gennaio con il congresso dello Spi Cgil di Fermo (Sindacato Pensionati Italiani) e, per ultimo, il 13 gennaio presso l’Hotel Royal a lido di Fermo il congresso della Camera del Lavoro Territoriale Cgil Fermo – spiega il segretario della Cgil Fermo, Alessandro De Grazia –. Un lungo percorso democratico che, oltre al rinnovamento dei gruppi dirigenti, deciderà e delineerà l’indirizzo politico sindacale e le azioni prioritarie sulle quali impegnare tutta l’organizzazione per i prossimi 4 anni".