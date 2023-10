La chimica diventa arte: "Molecole in biblioteca, ecco il profumo dei libri"

Fermo capofila di un modello nuovo per l’insegnamento della chimica, al centro di studi e proposte di altissimo livello. Si è conclusa nei giorni scorsi la scuola nazionale di didattica della chimica che si è tenuta presso l’Itt Montani di Fermo, sono stati giorni di grande impegno, di altissimo confronto culturale tra docenti in arriva da tutta Italia, con il coordinamento della presidente della divisione didattica della Società Chimica Italiana, Eleonora Aquilini che ha sottolineato: "Uno degli scopi di questa a scuola è stato quello di evidenziare e approfondire il ruolo della chimica per l’arte. La scuola si è articolata in seminari tenuti da specialisti e in laboratori didattici che si sono svolti in ambienti perfettamente attrezzati, generosamente messi a disposizione dall’Istituto Montani. I corsisti potranno ripetere gli esperimenti nelle loro classi". Il sindaco Paolo Calcinaro ha portato il saluto della città agli iscritti, la dirigente del Montani Stefania Scatasta pure ha sottolineato la profonda valenza di un confronto così alto e appassionato, tra docenti che guardano al futuro della didattica: "Un confronto ad altissimo livello che poi ciascun docente riporterà in classe, questo è lo spirito del progetto scientifico della nostra scuola, in una formazione continua e innovativa".

Presenti a Fermo anche il vicepresidente della Società Chimica Italiana Claudio Pettinari e il presidente della Società Chimica italiana Gianluca Farinola. Prestigiosi i relatori, Eleonora Aquilini, Vittoria Cimino, Monica Gulmini, Luigi Fabbrizzi, Mario Micheli, Claudio Seccaroni, Giovanni Villani, Vincenzo Villani. Le lezioni teoriche si sono affiancate a laboratori altrettanto rilevanti, in uno dei quali si è arrivati alla registrazione dell’impronta digitale molecolare dell’aria della Biblioteca Civica ‘Romolo Spezioli da parte della docente fermana Teresa Cecchi, nella sostanza la carta di identità del profumo dei libri e dell’arte, come spiega la stessa prof: "La biblioteca civica ha aperto la sala del Mappamondo per permettere la cattura, mediante dispositivi non invasivi, delle molecole che costituiscono quel "profumo di conoscenza", che rappresenta la firma molecolare di quel bene culturale, da conservare digitalmente per ogni sua futura riproduzione". Intanto in biblioteca si presentava la lettura animata per i più piccoli sulla chimica dell’amicizia spiegata con i colori, mentre nella Sala dei Ritratti si parlava degli aspetti chimici del blu e del giallo.