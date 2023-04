La ’Cicloturistica dei due colli’ pronta a fare il bis

La prima edizione della Cicloturistica dei due colli, lo scorso anno, è stata una bellissima esperienza in termini di collaborazione tra le società ‘Ca7dete Bike&Run’ e ‘Li smatati’ e i due rispettivi Comuni di Sant’Elpidio a Mare (partenza e arrivo erano a Casette d’Ete) e Montegranaro. Talmente bella che il 16 aprile sarà proposta la seconda edizione della Cicloturistica dei due colli. Confermato il suggestivo percorso di 39 Km su e giù per le colline e nei centri storici dei due Comuni, ma stavolta si parte e si arriva a Montegranaro.

"Organizzare questa manifestazione comporta molti sacrifici di ciclisti amatoriali appassionati del territorio, ma questa è anche un’occasione di valorizzazione delle nostre zone, dei due fiumi Chienti ed Ete Morto, delle nostre fonti – le parole del sindaco Endrio Ubaldi – ed è bella la collaborazione tra enti in un periodo in cui, bando ai campanili, occorre fare squadra". "Attività come queste vanno promosse e incentivate – gli fa eco Roberto Greci, vicesindaco di Sant’Elpidio a Mare con delega allo sport – e credo molto nella valorizzazione del territorio che passa anche attraverso l’attività delle associazioni".

Per l’assessore montegranarese allo sport, Gastone Gismondi "la cicloturistica è un momento di aggregazione e il ciclismo deve essere visto sempre più come un volano per il turismo per cui eventi come questo vanno solo incentivati". Tocca a due rappresentanti delle società sportive, Maurizio Berdini e Mirco Marini, illustrare i dettagli tecnici della Cicloturistica, la prima delle 7 del fermano del circuito 4M: "La partenza è alle ore 9, dal campo sportivo ‘La Croce’, è previsto un punto ristoro in centro a Sant’Elpidio a Mare, l’arrivo al laghetto del Torrione per il ‘pasta party’. Quest’anno prevediamo circa 200 iscritti (arrivano anche da fuori provincia) e a tutti sarà consegnato un pacco con prodotti tipici dell’azienda vitivinicola Santori, dell’oleificio Barbara Bacioni, shampoo della parrucchieria Veronica, gadget. Al pranzo hanno collaborato l’azienda Terra Terra e il birrificio artigianale Mukkeller". Info ai numeri 333 7574214 – 333 1647561.

Marisa Colibazzi