La Cisl: "Non sono ammesse improvvisazioni"

Sfida enorme quella che attenderà l’ormai ex sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, lo sa bene Giuseppe Donati, segretario Cisl Fp Marche, che definisce l’assessorato alla sanità ‘la bestia nera’ di tanti politici anche navigati e di esperienza. Una nomina però che finalmente rende merito al territorio fermano, spiega Donati che ricorda i tanti anni in cui non c’è stata per Fermo una rappresentanza in Giunta regionale: "Chi ha la delega alla sanità (e al sociale), deve gestire la materia più onerosa sul bilancio regionale. Parliamo di circa 85 per cento delle risorse. Nel prossimo quinquennio, poi, andranno ad esaurirsi le risorse del Pnrr mentre i progetti e gli investimenti avviati, dovranno essere terminati, pena la perdita dei fondi. Una sfida sulla sfida, quindi. Detto questo, conoscendo il suo carattere combattivo, è doveroso, augurare a Paolo Calcinaro un sincero buon lavoro". La Cisl parla della necessità di collaborare, ciascuno nel proprio ruolo, per il bene dei cittadini e dei professionisti della sanità fermana prima ancora di quelli marchigiana tutta: "Un auspicio ed un consiglio, lo vogliamo formulare al neo assessore: mettere il massimo sforzo e lavorare da subito per riuscire a ricostruire quell’alleanza indispensabile ed imprescindibile, per raggiungere obiettivi ambiziosi, tra professionisti, operatori e vertice politico che in questi anni si è progressivamente sgretolata. Troppo verticismo, autoreferenzialità e zero empatia dei precedenti assessori, hanno demotivato ed intristito i professionisti, che hanno avvertito la politica lontana, non concreta e poco credibile rispetto alle problematiche vissute nei posti di lavoro". Da rivedere il management alla guida delle aziende, la materia non permette improvvisazione: "I cittadini sono arrabbiati come non mai perché il sistema sanitario pubblico italiano non riesce a prendersi carico di tutti. La riforma della sanità regionale, nei fatti, appare ancora un’incompiuta; troppo alta la pressione sull’ospedale e sul Pronto Soccorso perché mancano percorsi alternativi quali le case della salute, gli ospedali di comunità, il potenziamento dell’ADI e l’attivazione dell’infermiere di famiglia, sui quali si sta lavorando ancora". La Cisl Fp ha lanciato l’dea di aprire Punti di soccorso Geriatrici sul territorio della Provincia di Fermo, valorizzando la presenza di Inrca, che siano alternativi all’unico Pronto Soccorso esistente in tutta la Ast. La richiesta per Calcinaro è quella di aprire al più presto un confronto serio, trasparente e pragmatico, per arrivare ad una nuova alleanza anche tra il personale e la politica: "E’ già il tempo utile per condividere il percorso di attivazione del nuovo Ospedale di Campiglione e valorizzare al meglio l’attuale Murri. Non si può arrivare lunghi su questi obiettivi e nemmeno permettere che le decisioni siano assunte da pochissimi soggetti, autoreferenziali". Investimenti, soluzioni, possibilità, per San Claudio come per Amandola, da lunedì si inizia a fare sul serio e il lavoro da fare è immenso.

a. m.