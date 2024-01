La città a 30 all’ora già da tempo . Via Diaz e di Crollalanza nel mirino

Si può convivere con un limite di velocità di 30 chilometri orari? È qualcosa che si concilia coi ritmi dei nostri giorni? A Fermo pare proprio di sì visto che il limite di cui si parla tanto in questi giorni in realtà è già in vigore, e da diverso tempo, su due strade con evidenti difficoltà di circolazione. La prima è il famigerato viale Ciccolungo, una strada stretta, molto trafficata, con le auto parcheggiate su entrambi i lati e lo sbocco proprio di fronte alla casa di cura Villa Verde: "E’ una strada su cui da qualche tempo si va per forza di cose piano, spiega l’assessore alla viabilità Mauro Torresi, negli anni abbiamo anche sistemato un dosso e curato in maniera particolare il passaggio pedonale proprio per via delle ridotte dimensioni della strada e delle tante case e residenti che ci sono. Devo dire che non ci sono assolutamente difficoltà per quanto riguarda il limite orario". L’altro caso riguarda il lungomare di Casabianca, dopo che si è realizzata la pista ciclabile che ha ridotto la carreggiata: "Anche qui il discorso è identico, impossibile prevedere una andatura più rapida se non mettendo a rischio pedoni e ciclisti. Sono tratti di strada brevi ma valgono già a costruire una cultura dell’attenzione e della sicurezza che non fa mai male". Dunque nessuno scandalo e nessuna difficoltà, altri tratti di strada sono ugualmente problematici e potrebbero arrivare a risoluzioni simili, da via Diaz, dove si sono registrati incidenti e anche vite spezzate per strada, a via di Crollalanza, teatro di crisi senza fine, dove si sta immaginando di impostare un senso unico, alternato con la via sottostante che però andrebbe sistemata e allargata, con risorse importanti per il modellamento della scarpata. Non è dunque uno scandalo far rallentare le auto, semmai lo scandalo è continuare a correre, a sprezzo della propria vita e di quella degli altri.

Ma desso il limite dei 30 è diventato un caso politico, quindi, riguarderebbe determinate strade non intere aree della città. Quest’idea era già stata espressa a più riprese dal ministro Salvini nei giorni scorsi, in aperto scontro con il progetto portato avanti della città di Bologna e dal suo sindaco, Matteo Lepore.