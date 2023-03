La città del futuro con Brignocchi

L’Associazione culturale ’Giorgio La Pira’ di Porto San Giorgio alle ore 21,15 di domani, venerdì 10 marzo, organizza nella sala maggiore della Società Operaia, in via Gentili numero 16, un incontro dibattito sul tema "Quali prospettive per il territorio, nodi e possibili soluzioni". Relatore l’avvocato Claudio Brignocchi, sindaco di Porto San Giorgio dal 1990 al 1993 e successivamente dal 2003 al 2008. Esperto di diritto civile e amministrativo, ha prestato consulenza in materia a diversi Comuni del territorio fermano, esperto di diritto delle acque, gare ed appalti, e competenze sull’energia idroelettrica, conoscenza dell’A.a.t.o.

e delle problematiche urbanistiche del territorio. Ingresso libero. Per eventuali informazioni cellulari 333.2996055, 333.4110108. L’Associazione Giorgio

La Pira crede fermamente alla necessità che, abbandonando ogni forma di campanilismo, Fermo e Porto San Giorgio devono lavorare insieme per eseguire alcuni interventi non più rinviabili che riguardano il territorio dei due comuni.