La città e l’invasione degli sportivi nelle strade

"Sarà una Festa dello sport 2025 con i fiocchi" ha promesso l’assessore allo sport Fabio Senzacqua presentando la 13esima edizione: "Una festa – ha aggiunto – che abbiamo ritenuto dovesse essere grande perché destinata a concludere in bellezza lo spettacolare cartellone degli eventi estivi e perché è accompagnata dalla mostra in corso di svolgimento nella sala Imperatori dedicata al celebre ex giocatore di calcio capitano della Juventus, Gaetano Scirea. La mostra sarà aperta al pubblico fino all’11 settembre con orario 16-19,30, Oltre a quelli di Scirea si potranno vedere cimeli di giocatori famosi quali Maradona, Del Piero, Platini, Zoff, Rossi, Bettega".

Ma torniamo alla Festa dello sport che susciterà come sempre allegria ed accenderà l’entusiasmo soprattutto tra i giovani ai quali verrà concessa la possibilità di esibirsi in pubblico nella disciplina sportiva preferita e per la quale magari sta seguendo dei corsi con la società di riferimento. "Porto San Giorgio – dice ancora Senzacqua – ha un indice molto alto tra coloro che si dedicano allo sport e la popolazione totale. Inoltre è una città in cui è possibile praticare pressoché tutti i tipi di sport: dal basket alla pallavolo, dalla vela al tiro con l’arco, dalla danza alle arti marziali, dall’atletica al tiro della fune, dal pattinaggio alla ginnastica artistica, dal calcio al tennis, dalle bocce al pugilato". Sono più di cinquanta le associazioni che hanno aderito alla festa. Ognuna di esse allestisce uno stand sul lungomare mettendo bene in mostra i propri colori sociali, le immagini delle iniziative sviluppate e, in bella vista, i premi ed i trofei conquistati. Inoltre negli stand verranno fornite informazioni sul tipo di attività svolta distribuito materiale pubblicitario e spiegate le modalità di iscrizione.

Una festa dello sport inclusiva se si considera che ha avuto il patrocinio significativo da parte del Comitato italiano Paralimpico.

Tra le novità di quest’anno le attività in spiaggia ed in acqua: le due spiagge libere del lungomare centro, ospitano vari sport tra cui beach volley, acqua gym, sub e vela: "L’evento – chiosa il sindaco – Valerio Vesprini è all’insegna dell’attività fisica e della salute, dei principi e dei valori dello sport. Il ringraziamento va a chi ha collaborato con entusiasmo nell’organizzazione e, prima ancora, alle associazioni che hanno aderito. E’ solo grazie alla loro partecipazione se Porto San Giorgio potrà essere un grande e bellissimo centro sportivo a cielo aperto".

Silvio Sebastiani