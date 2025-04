La città festeggia tutti i suoi 85enni

Oggi la città festeggia i suoi ‘baldi’ 85enni. "Sono quei ragazzi figli della guerra che con i loro capelli bianchi e qualche ruga di troppo, si ritrovano per stringersi la mano e guardarsi negli occhi pieni di ricordi" afferma Angelo Annibali (per i più ‘lu poeta’) a proposito di un evento che è stato promosso da Liberto Massimiliani, con alcuni fedelissimi. "Per i nati nel 1940 oggi è un giorno memorabile, in cui sfogliare il libro della loro storia che parla di ricordi, di un lungo cammino di vita, degli anni tremendi di quella guerra che ha lasciato segni indelebili e meno male che poi, il tempo, ha dato gioie e soddisfazioni" prosegue Annibali.

La giornata inizierà con la Santa Messa celebrata nella Perinsigne Collegiata da don Enzo Nicolini, anche lui un 85enne, dopodiché la Commissaria Straordinaria, Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi, li riceverà in Comune per un momento di saluti e auguri. Infine, si ritroveranno tutti insieme, per un momento conviviale al ristorante Jolly da Masha, per un pranzo che sarà allietato dalla loro allegria, da sorprese e musica.