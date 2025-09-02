La città in festa per il Santo Patrono

Città in festa, oggi, per il Santo Patrono, tra celebrazioni religiose (dalle ore 10 in Collegiata) e serata musicale con Sanremo Rewind. Ma i festeggiamenti proseguiranno da domani fino a domenica con un’altra serie di eventi per tutti i gusti, che si terranno soprattutto nella centralissima Piazza Matteotti.

Domani sera, la commedia dialettale ‘Lu ternu a lu lottu’ (ore 21,30), mentre giovedì spazio alle manifestazioni storiche con la disfida tra i tamburini delle contrade della Contesa del Secchio, ‘Vivida Vox’ (dalle ore 22). Il 5 settembre (ore 22,30) approda in centro storico, un format che sta riscuotendo un grande successo tra i giovani: ‘1 Hour’ (promosso in collaborazione con Pasticceria Cardenà): un originale dj set che spazia dagli anni 70 ad oggi e, allo scoccare di ogni ora, prende il via una festa diversa.

La serata di sabato (ore 21,30) vedrà protagonista Riccardo Foresi con la sua That’s amore swing orchestra, con i grandi classici italiani e internazionali proposti in una coinvolgente chiave swing e rock che andrà avanti fino alla mezzanotte quando saranno riproposti, dopo anni di assenza, i fuochi d’artificio per la festa del patrono.

La chiusura delle manifestazioni per S.Elpidio Abate, sarà domenica quando nel pomeriggio (ore 15,30) si terrà la Contesa del secchio versione junior: protagonisti saranno i piccoli contradaioli che non solo sfileranno in corteggio storico come damine e cavalieri, ma si sfideranno al campo ‘Mandozzi’ nel gioco del pozzo, disputando la mini e la supermini Contesa del Secchio.

Un appuntamento molto atteso e importante nell’ottica del ricambio generazionale per la Contesa del Secchio d’agosto. "Sono giorni di festa che ci permetteranno di riscoprire la voglia di stare insieme, nel nome delle nostre radici e tradizioni" è l’augurio da parte del sindaco Gionata Calcinari alla popolazione.