La città invecchia: ogni 100 giovani 256 anziani

"L’andamento demografico della popolazione a Porto San Giorgio sempre più anziana non si discosta molto da quello degli anni passati e neppure dal dato nazionale". Lo sostiene il sindaco Valerio Vesprini, secondo cui il motivo principale dell’invecchiamento e ridimensionamento della popolazione discende dalla circostanza che a Psg, come altrove, non si facciano più figli". Le culle vuote sono le responsabili della situazione? "Ovviamente sì ed io ritengo che si tratti di una questione di natura culturale e non economica perché vi sono tante famiglie che se la passano bene ma danno alla luce massimo a due figli, con la conseguenza che il saldo naturale, la differenza cioè tra il numero delle nascite e quello dei decessi si fa sempre più negativo". L’anno scorso le nascite sono state 63 ed i decessi 193 con un saldo negativo di -130, Questo però è stato in parte compensato dalle 100 unità in più degli immigrati rispetto agli emigrati. Altro dato significativo dell’invecchiamento della popolazione è l’indice di vecchiaia, che è il rapporto percentuale tra gli over 65 ed i giovani fino a 14 anni di età. Facendo il calcolo risulta che per l’indice di vecchiaia in questa città vi sono 256,4 anziani ogni 100 giovani. In ogni modo se in questa circostanza può valere il detto ’Mal comune mezzo gaudio’, in saldo complessivamente con il segno meno lo sono un po’ tutti i comuni della provincia di Fermo ad eccezione dei soli Altidona e Porto Sant’Elpidio. Da ultimo, nel continuare ad esaminare le statistiche demografiche, ci imbattiamo in una circostanza abbastanza singolare: 2.321 nuclei familiari, il 35% su un totale di 6.687, risultano composti da una sola persona. Sono anziani he vivono soli? Potrebbero anche starci, ma certamente non in quel numero. Il sospetto è che potrebbero essere delle residenze fittizie, vale a dire di coloro che vivono altrove e si separano artatamente dalla famiglia per far figurare prima casa quella posseduta a Porto San Giorgio come seconda.

Ciò comporta il risparmio del non pagamento dell’Imu: "Il problema non è nuovo a Porto San Giorgio – osserva il primo cittadino – ed è un po’ legato alle seconde case del periodo estivo, ma non si può fare il processo alle intenzioni. Noi comunque teniamo il fenomeno attenzionato e gli uffici comunali sono impegnatissimi nello scovare evasori ed elusori. Al contempo con i servizi sociali, gestiti in maniera saggia e rigorosa dall’assessore delegato, Carlotta Lanciotti. teniamo sotto controllo per ogni necessità gli anziani, in particolare proprio quelli che sappiamo vivono soli, e anche le famiglie più bisognose".

Silvio Sebastiani