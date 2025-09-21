"La città non può vivere di promesse e rattoppi"

Christian De Luna, ex assessore e oggi consigliere comunale del Partito Democratico, rompe il silenzio sui lavori pubblici. Lo fa con tono critico, puntando il dito contro un’amministrazione che – a suo dire – ha perso tempo prezioso e ora rischia di arrivare all’ultimo anno senza risultati.

De Luna, qual è il suo giudizio sull’attività svolta finora?

"La campagna elettorale ha congelato l’attenzione della giunta. Intanto i mesi passano e ci ritroviamo nel 2026, ultimo anno utile per pianificare, Ma vedo immobilismo".

Quali le opere più problematiche?

"Piazza Mentana è il simbolo delle opportunità mancate. Avevamo già un progetto pronto e la gara bandita, bastava portarlo avanti. Si è voluto ricominciare da zero e il risultato è una piazza, lasciata a se stessa. Lo stesso per l’ex Excelsior: dopo trattative lunghe e complesse, si è tornati al punto di partenza. Oggi i cittadini hanno davanti un immobile fatiscente e fermo, senza prospettive".

Ci sono altri casi emblematici? "Piazza Gaslini resta in sospeso. Se ne è parlato molto, ma non c’è traccia di un progetto serio. Piazza Torino invece, che considero uno dei quartieri più belli e vissuti, ha visto solo la sostituzione di qualche corpo illuminante. Quella zona merita una riqualificazione vera: nuova pavimentazione, abbattimento dei cordoli, spazi moderni e inclusivi. Non bastano piccoli interventi spot per renderla all’altezza della sua centralità"

In molti dicono che l’ultimo anno sarà pieno di asfaltature e manutenzioni. Non è un segnale positivo?

"È il copione che conosciamo: a fine mandato si accelera con lavori ordinari fatti passare per straordinari. Sono operazioni di facciata, pensate per il consenso e non per il futuro della città". Il lungomare è un altro punto caldo. Cosa non funziona?

"Abbiamo un’opera nuova ma vecchia nei criteri costruttivi. Barriere architettoniche abbattute male, scivoli improvvisati in cemento: un progetto che non garantisce accessibilità e qualità. È la fotografia di un metodo superficiale, che non usa la diligenza del buon amministratore".

E la questione della pubblica illuminazione?

"Avevamo avviato un project financing ambizioso, poi abbandonato. Ora si parla di affidare il servizio a Sgds, società rispettabile ma priva delle competenze specifiche. Anche qui si pagano scelte rinviate e incapacità di dare una direzione".

Qual è il messaggio ai cittadini?

"Porto San Giorgio non può vivere di promesse e rattoppi. Serve una programmazione coraggiosa, con opere strutturali che guardino al futuro. La città merita un progetto vero, non interventi improvvisati all’ultimo minuto per guadagnare consenso".

Silvio Sebastiani