La città omaggia Mariano Imperatori. In mostra le opere del barbiere-pittore

"Un uomo con la doppia anima, il pragmatismo del barbiere e l’etereo del pittore che torna nelle scelte al centro dei dipinti, come la conchiglia ormai senza anima ma pur sempre bellissime" così Daniela Simoni, direttrice del Centro Osvaldo Licini, interpreta la mostra di opere dell’artista sangiorgese Mariano Imperatori. Mostra organizzata dalla Società Operaia in occasione del 160° anniversario dalla fondazione. All’inaugurazione ha partecipato un gran numero di persone a significare che la memoria di Imperatori è ancora viva a Porto San Giorgio. Mariano Imperatori, scomparso nel 1979 e nato a San Giorgio nel 1921, barbiere per professione, artista per attitudine. Visto l’interesse della mostra, la Società Operaia ne ha prorogato la chiusura all’11 ottobre con orario 18-20, tutti i giorni. Il titolo della mostra è "Il crepuscolo della materia", denominazione scelta dai curatori oltre Daniela Simoni, Nunzio Giustozzi, professore e critico d’arte. Una mostra speciale è stata definita perché resa possibile da cittadini che hanno messo a disposizione le opere, perché ogni sangiorgese possiede un suo dipinto. Difficile è stato poi scegliere le trenta opere per dar vita alla mostra. Allestite nella sede del sodalizio in via Gentili le opere selezionate sono in grado di raccontare l’anima più profonda dell’artista sangiorgese. Nei suoi quadri riaffiorano temi universali come la fragilità dell’esistenza, la memoria, la solitudine, ma anche il legame intimo con il mare, presenza costante ed identitaria per chi vive in riva all’Adriatico. Tra i soggetti preferite barche abbandonate, relitti restituiti dal mare, conchiglie vuote e anche dei paesaggi. La mostra non è solo un percorso estetico, ma anche un viaggio emotivo: le tele di Imperatori parlano con un linguaggio immediato e diretto, che riesce a toccare corde profonde nello spettatore. La Società Operaia ha voluto sottolineare non solo il valore artistico, ma anche quello culturale e identitario di Imperatori, definito da più parti un vero "genius loci", capace di interpretare e restituire attraverso i colori il carattere di Porto San Giorgio e della sua gente.

Silvio Sebastiani