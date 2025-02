La città piange. Gianfranco Coleffi

Ci ha lasciati Gianfranco Coleffi, grande lavoratore innamorato della sua città, per la cui valorizzazione si è speso in tante iniziative e i sangiorgesi gliene rendono merito e lo piangono. È stato uno dei fondatori della Pro Loco di Porto San Giorgio e presidente del Comitato Provinciale delle Pro loco. È dovuta alla sua intraprendenza l’ideazione di "Pro Loco in Festa", che è diventato l’appuntamento estivo più importante e atteso, che ha garantito ogni anno la presenza di migliaia di persone provenienti da ogni parte d’Italia e che ha fatto conoscere la città di Porto San Giorgio. Uomo dichiaratamente di sinistra, ha sempre seguito l’attività amministrativa pur non avendo ricoperto cariche comunali. Ha partecipato alla vita cittadina in maniera molto attiva, impegnandosi anche nella Croce Azzurra. Si è spento ieri all’età di 91 anni. Lascia la moglie e tre figli. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa

di San Giorgio.