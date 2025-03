La città piange Luca Romanelli. Stroncato dal male a soli 44 anni

La scomparsa di Luca Romanelli, a soli 44 anni, vinto da un male che ha impietosamente infierito su di lui, senza lasciargli scampo, è stata accolta con dolore e sconforto da una comunità intera che aveva in quest’uomo dallo sguardo buono e dal sorriso gentile una figura di riferimento. Tra i primi a salutare con mestizia la prematura dipartita di Romanelli, la Croce Azzurra che ha voluto onorarlo, ringraziandolo per la vicinanza dimostrata alla pubblica assistenza con la sua azienda (Romanelli Rottami). Romanelli è stato ricordato dagli amici con cui condivideva la passione per lo sport e il tempo libero da trascorrere insieme, dalla Pro Loco per il suo impegno per la città e da una comunità addolorata per la perdita di un uomo bravo, dai valori sani e profondi che condivideva con i suoi cari e che ora sono la preziosa eredità che lascia alla moglie e all’adorata figlia, alla mamma, ai fratelli e ai tantissimi che oggi si ritroveranno nella chiesa di Santa Caterina (alle ore 11), per porgergli l’ultimo saluto.

m.c.