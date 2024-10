La città piange Mauro Nucci. Ha raccontato per mezzo secolo la sua Fermo e la Fermana

Si è spento il cantore di Fermo e del Fermano, colui che per quasi mezzo secolo ha raccontato le storia sportiva, politica, economica e sociale di questo territorio, prima dai microfoni della radio e poi sulla carta stampata. All’età di 75 anni ci ha lasciato il noto giornalista fermano del Resto del Carlino, Mauro Nucci. C’è cordoglio in ogni angolo del territorio, dove tutti lo conoscevano, per la scomparsa di un uomo, di un professionista, che ha lasciato il segno non solo nel mondo del giornalismo, ma anche nel sociale e nella vita cittadina, avendo ricoperto vari ruoli, tra cui il presidente della Pro Loco. Per tutti era Mauro perché, nonostante fosse una delle penne più conosciute della provincia, ha sempre mantenuto nel tempo la sua semplicità e il contatto umano con la sua città, la città di cui era innamorato. A noi piace ricordarlo nelle cene di redazione, a noi piace ricordarlo per la sua ironia, per la sua schiettezza, ma anche per la sua professionalità. Sì, professionalità. Una qualità rara, che spesso gli ha permesso di essere critico anche nei confronti della cosa che, dopo la moglie Mariella, i figli e i sei nipotini, amava di più: la Fermana Calcio. Mauro era il primo tifoso di questa squadra ma, quando ce n’era bisogno, non lesinava critiche. Perché Mauro raccontava la Fermana, perché Mauro era onesto e non poteva mentire ai suoi lettori.

E proprio la Fermana Calcio lo ha voluto ricordare ufficialmente: "La Fermana Calcio si unisce al dolore della famiglia di Mauro Nucci, storico giornalista fermano, scomparso nelle scorse ore. Prima sulle pagine del Corriere Adriatico, poi su quelle del Resto del Carlino, Mauro ha raccontato per anni le vicende canarine, seguendo a distanza anche gli ultimi campionati nonostante i problemi di salute che lo accompagnavano da qualche tempo. Il club gialloblù porge le più sentite condoglianze alla famiglia. Ciao Mauro". Mauro ha raccontato lo sport fermano prima dai microfoni di Radio Fermo 1 a partire dal 1976, poi da quelli di Radio Orizzonte e, insieme al collega Vincenzo Varagona, è stato il "creatore", nel 1984, della redazione fermana di Corriere Adriatico, per poi passare alla Gazzetta del Fermano e infine approdare al Resto del Carlino, dove è restato per oltre vent’anni. I funerali si terranno questa mattina alle 11 nella chiesa di San Domenico. Sarà l’ultimo saluto terreno, ma Mauro resterà vivo nei nostri cuori, sempre.

Fabio Castori