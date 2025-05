La città può presentarsi ancora meglio ai turisti

"E meno male che il mare c’è". Ma non basta. Tuttavia la sua presenza compensa in un certo qual modo la poco adeguata accoglienza riservata ad eventuali turisti. Non sono pochi coloro che, in genere interi nuclei familiari, approfittano delle giornate di festa e relativi ponti ricadenti in questo periodo dell’anno per visitare le località turistiche, compresa quindi Porto San Giorgio, tra le quali scegliere quella in cui trascorrere le vacanze. Si informano naturalmente sui costi delle strutture ricettive, in particolare sulla possibilità di trovare case in affitto, di conoscere i servizi che offre la città le manifestazioni che organizza e tutto quello che c’è da vedere in loco e nel comprensorio. Non è escluso che prenotino per l’estate prossima qualora trovino di propria soddisfazione le condizioni per il soggiorno. Ma per aiutarli nessun itinerario viene loro proposto per la visita ai monumenti e ai luoghi maggiormente caratterizzanti.

Tra l’altro avrebbero trovato chiusi e inaccessibili beni culturali quali il teatro, la Rocca Tiepolo e il museo della civiltà marinara, che è custodito nel palazzo Trevisani in corso Castel San Giorgio, rione Castello. Nel museo è custodita la memoria storica di Porto San Giorgio, la fruizione del fortunale e la valorizzazione della tradizione marinara. Culturalmente apprezzabile ed apprezzato il progetto riguardante la sua realizzazione. Ma a cosa serve averci speso un bel po’ di quattrini, peraltro finanziati dal ministero della cultura, se poi sta chiuso.

Veniamo alla Rocca Tiepolo: è stata lasciata in balia delle erbacce, segno non solo di mancanza di cura ma anche di rispetto per quello che è il monumento più importante. Durante l’estate la Rocca ha costituito lo scenario determinante per il successo degli spettacoli che vi si sono svolti. Anche per questo è stato assunto l’impegno di farla vivere anche d’inverno, impegno comunque andato a farsi benedire. Così stando le cose, agli eventuali turisti non è rimasto altro da fare che gironzolare per le vie della città e godersi la vista del mare con qualche "ardito" che, nonostante il freddo ha preso il primo bagno. Gli "arditi" in maggioranza i bambini. Ultima considerazione: forse sarebbe stato anche opportuno predisporre un volantino contenenti i maggiori eventi già programmati per l’estate.

Silvio Sebastiani