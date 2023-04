La città rende omaggio a San Giorgio

Oggi, giorno della ricorrenza di San Giorgio, nel programma dei festeggiamenti in suo onore alle cerimonie di carattere religioso viene data la prevalenza rispetto alle altre. Sono sostanzialmente due: la Santa Messa nella chiesa di San Giorgio Martire celebrata dall’arcivescovo di Fermo, monsignor Rocco Pennacchio, alle ore 19 invece delle 11,30 come negli anni passati; la processione solenne per le vie cittadine che quest’anno, tornando al passato, si snoda per 4 chilometri invece che per 3 e passa davanti alla sede comunale. Sosterà nella piazzetta Silenzi, sul lungomare centro, per la benedizione del mare con il busto del Santo contenente le reliquie. La processione sarà seguita dal mare da pescherecci e vongolare che, poi si schiereranno di fronte alla piazzetta Silenzi per ricevere la benedizione e salutare San Giorgio con il suono delle sirene. La guardia costiera rende noto che, per l’occasione, dalle ore 16 e fino alle ore 20 lo specchio acqueo compreso fra l’imboccatura del porto a sud e la foce del fosso Vallescura, al confine nord con Fermo, per una profondità tra 0,3 e 0,7 miglia nautiche dalla costa, sarà interessato dall’uscita in mare delle imbarcazione da pesca. Per garantire un sicuro ed ordinato svolgimento della manifestazione in mare nel periodo di tempo e nello specchio acqueo interessati la stessa guardia costiera ha emanato un’ordinanza con cui fa divieto di: navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità sia da diporto che ad uso professionale non interessata all’evento; praticare la balneazione o svolgere attività ludico ricreative di qualsiasi natura; effettuare attività di immersione.

Altri eventi, di natura civile, previsti oggi: il mercatino per l’intera giornata sul viale Buozzi, alle 9,30 inaugurazione della nuova pista di atletica nel campo sportivo nuovo di via Gabriele D’Annunzio, quartiere su; alle ore 21 nel teatro comunale concerto del “Gran Concerto Bandistico” , diretto dal maestro, Mirco Barani, con ospite d’onore il basso Gianni Pci. Presenta Giulia Scalpelli. All’intervallo tra la prima e la seconda parte del concerto il presidente del complesso bandistico, Vincenzo Cestarelli e il sindaco, Valerio Vesprini, sveleranno il nome di colui a cui è stato assegnato il riconoscimento di “Sangiorgese dell’anno 2023”. L’ingresso è libero. L’iniziativa di Sangiorgese dell’anno è nata nel 2017 e si sono svolte sei edizioni. Il riconoscimento è andato, nell’ordine, a Massimo Mazzoni, Alessandro Saba, Giorgio Olivieri don Luigi Valentini , Caterina Botticelli e Croce Azzurra.

Silvio Sebastiani