La città ricorda la Liberazione Una stele per Giovannino Protasi

Giovannino Protasi aveva solo 6 anni, è morto in seguito all’eccidio di Caldarette d’Ete, colpito da una scheggia di granata, lasciato senza cure da un medico che ha avuto paura di ritorsioni. Dopo 79 anni finalmente Giovanni ha avuto lo spazio che merita, una stele per lui, proprio di fronte alla casa dove ha vissuto la sua breve vita, per volere dell’Anpi che tiene viva la memoria e ogni goccia di sangue versato ingiustamente. Una piccola cerimonia che ricorre, ogni anno, il 20 giugno, per ricordare il tributo di sangue seguito all’eccidio nazifascista di Caldarette d’Ete che avvenne in quel giorno del 1944. Una cerimonia toccante e partecipata, promossa dal Comune di Fermo, dall’Anpi, dalla Provincia e dall’Isml, in occasione del 79esimo anniversario della Liberazione di Fermo e del Fermano, che appunto ha vissuto un momento ancor più emozionante nel quartiere fermano con l’intitolazione di una stele alla memoria del piccolo Giovanni Protasi di sei anni, la vittima più piccola dell’eccidio del 1944. Prima la messa nella chiesa della Madonna del Pianto, presieduta dall’Arcivescovo Rocco Pennacchio e concelebrata da Don Luigi Traini, alla presenza delle autorità civili, militari, religiose e delle associazioni della città. Nel corso della celebrazione, a nome dell’intera città, il sindaco Paolo Calcinaro ha letto la preghiera alla Madonna del Pianto per rinnovare, come ogni anno, il voto fatto per la salvezza della città dai lutti di guerra. A seguire, nel piazzale antistante la chiesa dell’Immacolata Concezione di Caldarette Ete il secondo momento con la cerimonia commemorativa, nel corso della quale, si sono succeduti gli interventi del Presidente dell’Anpi provinciale Paolo Scipioni che ha sottolineato come i quattro caduti a Caldarette rappresentino in qualche modo qualcuno di famiglia per tutti noi, Santini un nonno, i fratelli Fortuna dei padri ed il piccolo Protasi un fratello, del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro che ha ricordato "come questa cerimonia ogni anno fa memoria della storia, di quanto accaduto a Caldarette, un fatto storico che le giovani generazioni devono conoscere".

Presenti anche il vicario del prefetto di Fermo Alessandra De Notaristefani Di Vastogirardi e il presidente della Provincia Michele Ortenzi, quindi i bravissimi alunni dell’Isc Betti, alla presenza della Dirigente Scolastica Anna Maria Isidori, hanno cantato con dolcezza e coinvolgimento la canzone ‘Ninna Nanna per Giovannino’ scritta appositamente da Paolo Scipioni. Corone d’alloro sui cippi in memoria di Giuseppe e Luigi Fortuna, che furono scambiati erroneamente per partigiani, crivellati di colpi dai tedeschi per rappresaglia, di Serafino Santini, che venne arso vivo per aver tentato di riappropriarsi delle bestie confiscate dai tedeschi.