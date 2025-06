La città sceglie la guida. Si va al ballottaggio e riparte la sfida tra Calcinari e Orsili

Ci siamo: oggi e domani i 15mila e poco più elettori elpidiensi sono di nuovo chiamati alle urne per votare il loro futuro sindaco, scegliendo tra Gionata Calcinari (sostenuto da una coalizione di centrodestra composta da sette liste) e Rossano Orsili (sostenuto da una coalizione civica che ha al suo interno il Pd e Fi, senza simboli). Non ci sono stati apparentamenti, come era ampiamente prevedibile, ma neanche accordi con i due candidati sindaci esclusi: Mirco Romanelli (coalizione di centrosinistra) ed Enrico Piermartiri (coalizione Civica) anche se qualche endorsement tardivo, arrivato a campagna elettorale chiusa che però continua imperterrita sui social, è stato fatto circolare proprio a ridosso del voto.

Nei quindici giorni di tempo aggiuntivi che hanno avuto a disposizione per racimolare voti e convincere il partito degli astenuti ad andare a votare per il secondo turno, Calcinari e Orsili hanno puntato principalmente sulle manutenzioni che, per entrambi, sono diventate il problema più urgente da affrontare; su questioni di tipo ambientale (vedi il caso dell’ampliamento della discarica ‘Castellano’); sull’aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale come il trasporto scolastico e sulla situazione delle scuole cittadine.

Tuttavia, ascoltando le aspettative di alcune delle realtà associative più attive in città e che svolgono un ruolo importante nel campo delle emergenze, dei cittadini della terza età, dei giovani e giovanissimi, oltre che del turismo, sono state emerse diverse indicazioni di cui magari si è parlato poco, o in maniera più ‘frettolosa’ in campagna elettorale ma che potranno essere utili (e da tenere nella giusta considerazione) per il sindaco che verrà e la sua amministrazione.

Sant’Elpidio a Mare è l’unico Comune delle Marche in cui si vota per le amministrative e per il referendum e non è peregrino ipotizzare che la variabile dei cinque quesiti, possa influire in qualche modo sia sull’affluenza, sia sul voto finale. Facile presumere che gli elettori di centrosinistra siano comunque motivati a tornare alle urne per il referendum e si vedrà se voteranno anche per il ballottaggio. All’elettore di centrodestra è stato spiegato che si può votare per il ballottaggio e decidere liberamente cosa fare per il referendum. Si vota oggi dalle 7 alle 23; domani dalle 7 alle 15 dopodiché inizierà lo spoglio, prima del referendum, e poi delle comunali.

Marisa Colibazzi