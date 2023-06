La città si vive in un’App Eventi, arte e shopping

Tutta Porto San Giorgio racchiusa in una App. Con tutti i suoi monumenti, le attività commerciali, le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari le manifestazioni di accoglienza. Uno straordinario strumento di promozione turistica. ’Enjoy PSG’, vale a dire ’godetevi Porto San Giorgio’ è la sua denominazione ’Vieni per vivere, vieni per scoprire’ lo slogan. È già disponibile e scaricabile gratuitament. "Un nuovo mezzo di comunicazione in tempo reale per residenti e turisti. Un mezzo che ha come obiettivo il bene della città", ha detto l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili introducendo la presentazione della App. "Un’applicazione fruibile in sette lingue, aspetto importante per chi come noi punta sull’accoglienza e costituisce un mezzo per arrivare a tutti, cittadini e turisti", ha precisato l’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti: "La finalità dell’applicazione è di creare un’emozione forte per chi l’utilizza richiamando essa l’attenzione e valorizzando i punti di interesse della città. Abbiamo 85 concessioni demaniali, angoli architettonici, impianti sportivi, tutto va veicolato passando per i due borghi, quello antico e il marinaro. Potenziamo la comunicazione con l’app prodotta da Monocromo srl, società privata ma di Porto San Giorgio. L’amministrazione dà il patrocinio e si impegna a fornire informazioni turistiche e commerciali tramite gli uffici", ha affermato il dirigente comunale Carlo Popolizio, informando inoltre che il Comune realizzerà un nuovo sito turistico. "Danilo De Cocci e Raffaele Rizza di Monocromo sono coloro che ci hanno spinto ad accettare la proposta della App e come Comune l’abbiamo accolta patrocinandola", ha sottolineato Lanciotti. Nella app ci sarà un calendario sempre aggiornato di ciò che succede in città potendo scegliere tra varie opportunità: eventi, cinema, musicaconcerti, teatroarte, sport dove dormire, dove mangiare, chalet sulla spiaggia, lo shopping: "Emozionante è partire proprio da Porto San Giorgio— ha dichiarato De Cocci – forniamo una app semplice e sempre aggiornata. Comprende anche le attività commerciali e i servizi come le farmacie. Ogni esercizio può avere una sua login o password per inserire informazioni in più". Raffaele Rizza ingegnere elettronico ha fornito qualche elemento tecnico: "L’app è multipiattaforma utilizzabile sia da smartphone, tablet, e anche da computer. Prevediamo di inserire anche eventi della provincia". "Siamo all’anno zero – la sua chiosa – e speriamo che in futuro l’app venga utilizzata da altre città".

Silvio Sebastiani