La città sta dando spettaccolo: "Centro e musei sono pieni"

Una città viva e piena, per tutto il fine settimana natalizio, e in particolare a Santo Stefano. Il cuore cittadino con le sue numerose attrazioni, in particolar modo, ha visto una grandissima partecipazione di pubblico fra pista di pattinaggio sul ghiaccio, Casa di Babbo Natale, presepi, Tana di Rudolph e musei, solo per fare alcuni esempi. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Paolo Calcinaro che ha sottolineato: "Bellissimo vedere il centro città gremito per Santo Stefano, attrazioni piene, presepi in mostra ovunque pieni, Casa di Babbo Natale "sotto assedio" così come quella di Rudolph, locali sold out e file per i biglietti ai musei con la mostra su Ligabue e Pende e le nuove cards, cittadina e provinciale, molto richieste. Fermo a Natale è un gran bel punto di riferimento ed è per tutti". Parole di soddisfazione anche dagli assessori Mauro Torresi, Micol Lanzidei e Annalisa Cerretani per un cartellone di eventi che è partito dall’Immacolata con grande successo, che riscuote ogni giorno partecipazione. Divertimento e spasso sulla pista di ghiaccio, a cura dell’associazione Bios, attrazione che catalizza l’attenzione di intere famiglie con quest’anno la novità dell’area dedicata ai più piccoli e per chi non ha un particolare dimestichezza con i pattini, trasformata per l’occasione, per il tema cui ispira il natale fermano di quest’anno ovvero Peter Pan, in un galeone, il Jolly Roger, realizzato con la collaborazione degli studenti, indirizzo scenografia, del liceo artistico Preziotti Licini di Fermo. Sempre ricca di fascino e magia la Casa di Babbo Natale al tunnel in via Veneto, a cura della contrada Campolege, un evento ormai fra i consolidati del Natale di Fermo, giunto appunto alla 30esima edizione, un luogo magico e pieno di fascino è anche quello de La Tana di Rudolph, in via Marrozzini 11, nella sede della Contrada Fiorenza che ha visto in questi giorni tantissimo pubblico per assistere alle letture ed ai laboratori creativi dedicati ai più piccoli, oltre ad un mercatino natalizio e alla golosa cioccolata calda e ieri alla musica di Rudolph Jukebox. Stupore per piccoli e grandi con i presepi, dislocati in varie parti del centro, successo, grande interesse e partecipazione per le mostre pittoriche, aperte dal 6 dicembre, a Palazzo dei Priori con le opere di Antonio Ligabue e Giuseppe Pende ‘Spiriti selvaggi. Antonio Ligabue e l’eterna caccia’ e ‘Giuseppe Pende. Realtà, sogno e visione’, così come tutti i siti museali, dalla Sala del Mappamondo al Rubens, alle Cisterne, che hanno visto solo in questi due giorni di Natale centinaia di ingressi, senza contare l’iniziativa delle card museali, sia quella cittadina che quella per i residenti della provincia di Fermo, le cui richieste stanno aumentando di giorno in giorno. Ed inoltre, fantasia e creatività al piano terra di Palazzo dei Priori (ex comando vigili urbani) per i laboratori artistici a cura dell’Associazione per le Idee che pure stanno riscuotendo molto successo. Si festeggia ancora oggi, nel pomeriggio, a partire dalle 15, di scena il Tombolone scientifico dell’ITT Montani, a palazzo dei priori alle 16 e alle 18 proseguono i laboratori dell’associazione Per le idee mentre alle cisterne romane, sempre alle 16 e alle 18, si può partecipare ai più popolari giochi di ruolo.