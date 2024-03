La città va a canestro. Grande festa del basket

Dai successi del passato a quelli del presente, fino ad arrivare a progetti ed obiettivi per il prossimo futuro: si è parlato di questo e di tanto altro durante la serata organizzata dal Porto Sant’Elpidio Basket insieme allo Sporting Pse, presentata da Roberto Cicchinè, per festeggiare il traguardo dei 71 anni di storia. Un evento, presso il ristorante La Perla sul Mare, in cui si sono ritrovati molti sostenitori, uomini di sport, dirigenti, imprenditori, oltre alla presenza dell’intera amministrazione comunale. Ad aprire la serata non poteva che essere il presidente del Porto Sant’Elpidio Basket, Oscar Bonifazi, che dopo un video emozionante dove si sono ripercorse tappe storiche e trionfali della squadra biancoazzurra, ha salutato i presenti ed ha rimarcato l’impegno e la dedizione del suo team nell’affrontare ogni sfida, a partire dalla corsa ai playoff in questa stagione. "Il Comune sarà vicino alla pallacanestro elpidiense - ha ribadito il sindaco Massimiliano Ciarpella- queste società rappresentano un vanto per la città". Fiero del percorso dei suoi, il presidente dello Sporting Enzo Catini, intervenuto dopo un altro filmato in cui sono stati ritratti alcuni momenti chiave del settore giovanile elpidiense, tra cui il grande risultato di questa estate che ha visto protagonisti i ragazzi dell’Under 15 e dell’Under 17 nelle finali nazionali delle rispettive categorie. Tante le figure presenti alla cena, tra cui Ezio Montevidoni, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e presidente della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, da sempre vicino alle vicende legate ai giovani, non solo a livello sportivo ma anche sociale; non potevano mancare Gaetano Pieroni, presidente della Cna di Porto Sant’Elpidio ed il coordinatore del Cedam Alessandro Migliore; mentre dopo il ricordo degli storici presidenti della palla a spicchi elpidiense, è intervenuto l’ex giocatore biancoazzurro Angelo Monterubbianesi, per anni inserito in società con molti ruoli dirigenziali all’attivo. Nuovi obiettivi, grandi orizzonti ma anche graditi ritorni come quello di Agostino Renzi, ex consigliere e presidente del Pse Basket, oltre che organizzatore di svariati tornei sia giovanili sia legati al professionismo: in questa stagione è tornato nel nuovo ruolo di direttore marketing, con il solito spirito organizzativo e dirigenziale di sempre. L’ambizione è alta, così come l’entusiasmo, serate come questa mostrano quanto sia importante la pallacanestro a Porto Sant’Elpidio e quanto continuerà ad esserlo anche in futuro.

Nadir Tomassetti