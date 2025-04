Cerimonia sentita e partecipata, quella tenutasi domenica nella chiesa di San Bartolomeo a Campofilone, durante la quale è stata conferita la cittadinanza onoraria a Monsignor Armando Trasarti, natio di Campofilone, parroco, ex vescovo e oggi cappellano volontario della casa di reclusone di Fermo. Monsignor Trasarti ha sempre mantenuto rapporti di stima e affetto con la comunità campofilonese, che ha visto e vede in lui, un punto di autentico riferimento. "Il conferimento della cittadinanza onoraria – ha detto monsignor Trasarti – è l’espressione di affettività reciproca e riconoscenza, visto che deriva dal fatto che sono rimasto sempre legato a questa comunità, anche a distanza". Monsignor Trasarti durante l’omelia ha rivolto un pensiero ai detenuti. "Li ascolto – ha detto – sanno di aver sbagliato e sono consapevoli del valore della dignità". Un riconoscimento sentito che esprime la stima e la gratitudine dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Feliziani e dell’intera comunità, per il legame profondo che Monsignor Trasarti ha saputo costruire con Campofilone. "La cittadinanza onoraria – ha detto Feliziani – è un simbolo di stima e grande rispetto della comunità per Monsignor Trasarti che ha saputo trasmettere valore umano e umiltà. Doti necessarie alla costruzione del futuro".

Paola Pieragostini