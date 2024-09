La Civitanovese cala il tris. Fermana fuori dalla Coppa

CIVITANOVESE

3

FERMANA

1

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Cosignani (36’st Rossetti); Ercoli (22’st Visciano), Domizi (22’st Zanni), Pierfederici (15`st Toccafondi); Buonavoglia (26’st Del Moro); Spagna, Brunet. A disp. Renzi, Riggioni, Padovani, Rotondo. All. Alfonsi.

FERMANA (4-3-3): Di Stasio; Diouane (42’st Palanco), Cocino, Tafa, Casucci; Granatelli (19’st Taddei), Romizi, Valsecchi (1’st Bartoli); Fontana (27’st Palmucci), Lomangino (15’st Ferretti), Sardo. A disp. Perri, Taddei, Marucci, Bonfigli, Flaiani. All. Bolzan.

Arbitro: Traini da San Benedetto.

Reti: 11’pt Passalacqua, 34’pt Buonavoglia, 47’st Ferretti, 50’st Toccafondi.

Note: Spettatori circa 1200 di cui 200 ospiti. Ammoniti Valsecchi, Casucci; ang. 6-3; rec. 0’ pt e 5’st.

Vince senza grossi patemi d’animo la Civitanovese, che supera la Fermana nel turno preliminare di Coppa Italia aprendo nel migliore dei modi la propria stagione ufficiale. Al Polisportivo si affrontano due formazioni in condizioni completamente differenti: i padroni di casa, partiti con la preparazione lo scorso 22 luglio e la rosa in gran parte al completo; i gialloblù del neo tecnico Bolzan sono un organico ancora in divenire per via le vicissitudini societarie e si allenano da appena nove giorni. La differenza è palpabile, tanto che la punizione indovinata dall’ex Daniele Ferretti si rivela l’unica azione pericolosa ospite. In tribuna, siede un altro ex, quel Michele Paolucci già protagonista delle passate stagioni in rossoblù e ora ds gialloblù. Un passaggio, quest’ultimo, che la curva locale non gli perdona: "Paolucci omino, da bandiera a canarino", si legge in uno striscione. Torniamo al fatto tecnico. In avvio di gara, Alfonsi deve fare a meno dello squalificato Ruggeri e di Macarof privo di transfer; in infermeria i giovanissimi Giandomenico, Chimezie e Capodaglio. Padovani siede in panchina, non in condizione. Bolzan, che dal canto suo attende "altri rincalzi dal mercato", è privo di Palumbo. Al primo affondo, i padroni di casa passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Passalacqua sugli sviluppi di un corner battuto da Pierfederici (11’). Il raddoppio al 36’: cross di Cosignani, Cocini sbaglia l’intervento, la palla è preda di Buonavoglia che finta in area e lascia partire il tiro a giro. Ad inizio ripresa, Spagna manda clamorosamente a lato a tu per col portiere (7’), divorando il possibile 3-0. È dalle sostituzioni che arrivano i due gol finali: Toccafondi prima prende le misure al 22’, poi infila allo scadere, calciando al volo sul cross di Del Moro (50’). Al triplice fischio, applausi da entrambe le tifoserie al proprio undici. La Civitanovese accede alla fase successiva e domenica ospiterà il Chieti.

Francesco Rossetti