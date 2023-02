La Cna si riunisce tra pensionati, welfare e sanità

Le Cna Pensionati di Fermo e Ascoli si riuniranno alle 10 di domani all’Hotel David Palace per l’assemblea interprovinciale, organizzata in collaborazione con il confidi Uni.Co e Sanidoc. L’evento sarà l’occasione per parlare di un tema caldo e sentito quale la sanità: ’Persone al centro del nuovo welfare: una riforma sanitaria per costruire la medicina territoriale’ è il titolo dei lavori che si concluderà con l’intervento di Filippo D’Andrea, segretario nazionale di Cna pensionati.

Ai saluti delle autorità presenti e agli interventi dei presidenti territoriali delle Cna di Fermo e Ascoli Piceno, Emiliano Tomassini e Arianna Trillini, e del presidente di Cna Pensionati Ascoli Piceno Alvaro Cafini, seguirà la relazione del presidente Cna pensionati di Fermo Luigi Silenzi.

"La pandemia ha messo in evidenza i limiti della nostra sanità – sostiene Silenzi – in particolare la struttura della medicina di base. Aveva tuttavia aperto un dibattito interessante, che faceva presagire un effettivo cambiamento di rotta, ritornando a rivalutare i principi della riforma sanitaria del 1978, basata sulla prevenzione. La realtà è ben diversa non si fanno investimenti per nuove assunzioni di medici e infermieri, molti vanno in pensione e non vengono sostituiti, altri all’estero, alcuni preferiscono le strutture private o le cooperative. I medici di famiglia, che scarseggiano, hanno visto alzarsi il numero dei pazienti pro-capite". Secondo Cna Pensionati in questa situazione si è ritornati ai tempi biblici per fare analisi, esami e visite specialistiche, a deperimento dell’attività diagnostica e dunque della prevenzione, visto che "sono oltre sei milioni gli italiani che desistono dal curarsi – ricorda Silenzi – con gravi danni per sé stessi ma anche per la sanità".