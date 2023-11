La Coldiretti prevede un calo del 50 per cento

Se nel corso del tempo l’olio è stato culturalmente identificato come ‘oro verde’ per il suo pregio, quest’anno la stessa definizione potrebbe avere l’accezione di ‘proibitivo’. A dare senso alle parole, il bilancio ormai assodato della campagna olearia 2023, consistente in un sensibile crollo di produzione di oliva ed il conseguente aumento del prezzo dell’olio al litro. La Coldiretti ha infatti stimato un calo di produzione a livello regionale pari al 50%, ammettendo una componente variabile di produzione diversa da zona a zona e determinata da vari fattori. Tenendo presente che l’incisività in termini di quantità di produzione è ravvisabile anche nel Fermano, non si può omettere il parere di chi opera nel settore che, per il Fermano, conferma un calo generale di produzione di oliva che arriva all’80%. L’epilogo dell’andamento stagionale si concretizza in un inevitabile aumento del prezzo dell’olio al litro che passa dalla media di 10 euro a 14 a discapito degli acquirenti, e allo stesso tempo a discapito dei produttori, che registrano una notevole perdita economica. A parlarne, due imprenditori del settore della Valdaso, Arnaldo Malavolta forte dell’esperienza maturata in oltre 50 anni e Marco Ferretti, giovane imprenditore che ha investito nel settore.