La collaborazione tra pubblico e privati per un paese migliore

Programmazione comunale e promozione del territorio fatta privatamente dai titolari di attività ricettive, fanno di Montelparo un paese ambitissimo dai turisti. I lavori pubblici in corso d’opera riguardano: l’asfaltatura della strada Santa Maria (di collegamento tra il borgo e la provinciale Valdaso) la rigenerazione urbana che riguarda la riqualificazione del centro storico con sistemazione di spazi verdi e sentieri e la conversione di un garage comunale in punto bike (con progettualità che prevede anche il noleggio di bici elettriche) per la promozione del turismo sostenibile. "Il nostro borgo vive di turismo – commenta il sindaco Marino Screpanti – ed è obbligo per l’amministrazione investire nell’accoglienza, benessere e attrazione del territorio per i turisti. Un principio complementare alle nostre attività ricettive con i cui titolari mi complimento per le iniziative e i servizi promossi e mirati all’accoglienza turistica che quest’anno ha avuto una partenza strepitosa con la copertura di 300 posti letto prenotati fino ad agosto" .

Paola Pieragostini