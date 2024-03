La collettiva ’Compagni di scuola’

Un salto dal passato al presente grazie a diciotto ex compagni scuola protagonisti della collettiva d’arte contemporanea ‘Compagni di Scuola’ il cui vernissage è in programma sabato (23) alle ore 17.30 presso l’art gallery ‘Le Vie dei Colori’ di palazzo Erioni Falconi, in corso Cefalonia a Fermo. Fino al 7 aprile, con ingresso gratuito, gli ex studenti delle classi ’78-’83 e ’80-’85 sezione B dell’indirizzo metalli-ceramica dell’istituto d’arte cittadino ‘Preziotti- Licini’, esporranno le loro opere attuali ma anche i lavori realizzati tra i banchi di scuola, 40 anni or sono. "Ho progettato di organizzare la rassegna- spiega la gallerista Lorena Massucci, anche lei ex allieva dell’istituto- pensando al sentimento che ancora ci lega a quella scuola, a quei tempi. Nel nostro cammino, abbiamo avuto la fortuna di incontrare professori che sarà difficile dimenticare per tutti noi: grazie a loro siamo le donne e gli uomini di oggi. Ne cito solo alcuni tra tanti: Ferroni, Zanchi, Staiano, Fornarola e gli indimenticati Pende e Corrina. Ringrazio i miei ex compagni di scuola per aver accettato l’invito partecipando con opere pittoriche, disegni, sculture, foto ed oggetti di oreficeria: Elisabetta Achille, Sandro Bartolacci, Antonino Basile, Giuseppe Campagna, Antonella Castelli, Caterina Del Gatto, Angelo Diomedi, Josip Dolic’, Milan Dolic’, Antonio Fidani, Maria Fortuna, Simone Fortuna, Fabiola Marsili, Francesco Musati, Lucia Postacchini, Barbara Tonici, Fabio Zeppa.

g.c.