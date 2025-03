La collettiva d’arte contemporanea chiude con la premiazione dei vincitori

La collettiva d’arte contemporanea ‘Uno, Nessuno, Centomila - Maschere d’Artista’ ha chiuso i battenti con la premiazione dei vincitori durante il finissage di domenica pomeriggio, presso la sala espositiva Le Vie Dei Colori Art Gallery di Palazzo Erioni Falconi. La mostra- concorso, patrocinata dal comune di Fermo, ha visto la partecipazione di 14 artisti che, con una tela e una maschera bianca, hanno creato opere e istallazioni uniche e originali sul tema del Carnevale. Oltre 150 i votanti hanno inserito la loro preferenza nel bussolotto dal quale l’ideatrice e curatrice Lorena Massucci ha proceduto allo spoglio, in diretta, alla presenza degli artisti. "Ringrazio l’attore e regista Stefano De Bernardin e l’assessora alla cultura Micol Lanzidei- le parole della Massucci- nonché tutti gli espositori che si sono messi in gioco". I tre più votati sono risultati: al primo posto Giordi&Rebecca con ‘Attrazione’; secondo posto per ‘Isabela Seralio con ‘Il mistero della regina di cuori’; al terzo posto ben tre opere a pari merito: ‘Carniscialia’ di Eugenia Sbattella; ‘Carnevale nel mondo’ di Lucia Del Gatto; ‘Sentire oltre la maschera’ di Celeste Petrini.