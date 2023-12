La comicità fa tris . Ecco ‘The Format’

L’associazione Lagrù si prepara a vivere e far vivere tre serate all’insegna della comicità dal 28 al 30 dicembre, con ‘The Format’ ovvero il format per eccellenza riproposto 10 anni dopo, all’auditorium ‘Giusti’ (inizio ore 21,15). Uno spettacolo cult che ha come protagonisti Michele Gallucci e Piero Massimo Macchini e il cui stile divertente si nota fin dai titoli di testa: "Scenografie inutili di Giacomo Pompei e Paolo Figri; disegni luci di uno che disegna; costumi: pantaloncini da surfista e slippino bianco aderente; set audio e luci: ancora non ci è dato sapere; grafica e foto: Brando; management: Sesto terribili, chiamare ore pasti". Sulla scena un presentatore affetto da delirio di onnipotenza e un aiutante tuttofare che, pur di essere lanciato nello show business, sprofonda nel ridicolo. In scena personaggi noti del repertorio della coppia comica: dell’imprenditore Cesare Paciotti, al commerciante Cochetti, al peluche Pinkie, al mago francese Pier Maxime e gustose novità. "Un vortice di stranezze, clownerie, emozioni – dicono i due - mixati alla più stentorea stand up comedy, teatro dell’assurdo e vaudeville. Orgogliosi di ridere ancora". Prenotazioni: info@lagruproduzioni.com, 328 7756579.